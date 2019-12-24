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Дороги и транспорт

Трактор вывез снег с парковки на дорогу — на видео попало, как он прятался от коммунальщиков

Ночная уборка территории СТО попала на видео

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К девяти часам утра трактор вывез почти весь снег с парковки на дорогу

К девяти часам утра трактор вывез почти весь снег с парковки на дорогу

В Новосибирске тракторист решил избавиться от снега на парковке, вывезя его на недавно почищенную улицу Немировича-Данченко. При этом водитель спрятал свою технику, как только увидел дорожные службы. 

Ночная уборка территории СТО на улице Немировича-Данченко,118/3 попала на видео, которое прислал в редакцию читатель НГС.

— Первый раз такое заметил. Я думал они вывозят сами, а тут смотрю — они сами-то и не вывозят. Коммунальщики какую-то часть накидали снега — почистили дороги, но потом увезли большую часть. А он начал накидывать туда снова. На место вывезенного снега опять накидал, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Видео очевидец снял сегодня, 24 декабря, в четыре утра.

Видео: читатель НГС

Тракторист ненадолго остановился, когда увидел муниципальную технику.

— Реально КАМАЗов шесть просто накидал — вывозить и вывозить. Раз тридцать туда съездил. Его коммунальщики шуганули. Он спрятался такой, — добавил читатель.

К девяти часам утра трактор вывез почти весь снег с парковки на дорогу.

На СТО, с территории которого вывозили снег, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие руководства. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, каким образом коммунальные службы будут реагировать на данную ситуацию.

Вчера в Новосибирске на видео попала необычная уборка снега с дороги на улице Аэропорт, 2Б. По словам очевидицы, водители кроссовера и седана попали в ДТП и перегородили проезд — они достали лопаты и начали расчищать путь другим автомобилям

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уборка снега
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КОММЕНТАРИИ (49)

горожанин
24 дек 2019 в 10:38

Нормально.
Впаять штраф по самое нехочу; а средства на уборку города.
Спасибо неравнодушному, приславшему видео.

cerb
24 дек 2019 в 10:51

соседи оператора бойтесь!..
как "начнется" - запросто стуканет на вас в органы , чтобы квартирку вашу себе прибрать..

Фото пользователя
24 дек 2019 в 10:40

Трактористу - 15 суток. А начальнику его штраф тысяч 100 на физлицо