Трактор вывез снег с парковки на дорогу — на видео попало, как он прятался от коммунальщиков

В Новосибирске тракторист решил избавиться от снега на парковке, вывезя его на недавно почищенную улицу Немировича-Данченко. При этом водитель спрятал свою технику, как только увидел дорожные службы.
Ночная уборка территории СТО на улице Немировича-Данченко,118/3 попала на видео, которое прислал в редакцию читатель НГС.
— Первый раз такое заметил. Я думал они вывозят сами, а тут смотрю — они сами-то и не вывозят. Коммунальщики какую-то часть накидали снега — почистили дороги, но потом увезли большую часть. А он начал накидывать туда снова. На место вывезенного снега опять накидал, — рассказал корреспонденту НГС читатель.
Видео очевидец снял сегодня, 24 декабря, в четыре утра.
Видео: читатель НГС
Тракторист ненадолго остановился, когда увидел муниципальную технику.
— Реально КАМАЗов шесть просто накидал — вывозить и вывозить. Раз тридцать туда съездил. Его коммунальщики шуганули. Он спрятался такой, — добавил читатель.
К девяти часам утра трактор вывез почти весь снег с парковки на дорогу.
На СТО, с территории которого вывозили снег, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие руководства. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, каким образом коммунальные службы будут реагировать на данную ситуацию.
Вчера в Новосибирске на видео попала необычная уборка снега с дороги на улице Аэропорт, 2Б. По словам очевидицы, водители кроссовера и седана попали в ДТП и перегородили проезд — они достали лопаты и начали расчищать путь другим автомобилям.