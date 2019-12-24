Трактор вывез снег с парковки на дорогу — на видео попало, как он прятался от коммунальщиков

К девяти часам утра трактор вывез почти весь снег с парковки на дорогу

В Новосибирске тракторист решил избавиться от снега на парковке, вывезя его на недавно почищенную улицу Немировича-Данченко. При этом водитель спрятал свою технику, как только увидел дорожные службы.

Ночная уборка территории СТО на улице Немировича-Данченко,118/3 попала на видео, которое прислал в редакцию читатель НГС.

— Первый раз такое заметил. Я думал они вывозят сами, а тут смотрю — они сами-то и не вывозят. Коммунальщики какую-то часть накидали снега — почистили дороги, но потом увезли большую часть. А он начал накидывать туда снова. На место вывезенного снега опять накидал, — рассказал корреспонденту НГС читатель.