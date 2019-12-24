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Происшествия

Новосибирец пытался перейти оживлённую дорогу и оказался под колёсами кроссовера

Сбитого мужчину госпитализировали с закрытым переломом лодыжки со смещением и ушибом головы

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Пешеход получил травму ноги и головы

Пешеход получил травму ноги и головы

В Новосибирске кроссовер сбил мужчину, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. ДТП на улице Нарымской произошло вчера вечером в час пик — в 18:30.

— Водитель 91-го года рождения на автомобиле «Хёндай Крета» следовал по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Холодильной с правым поворотом на улицу Нарымская в сторону площади Трубникова. В пути следования у дома № 37 по улице Нарымская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В итоге 31-летнему пешеходу понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали с закрытым переломом лодыжки со смещением и ушибом головы.

В прошлую пятницу девушка на автомобиле Nissan Almera наехала на санки с ребёнком, когда папа перевозил девочку через дорогу. Инцидент произошёл на пешеходном переходе. 

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ДТПДТП с пострадашим
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КОММЕНТАРИИ (11)

24 дек 2019 в 09:04

"со стороны улицы холодильной" - интересно, давно ли так поменялись правила русского языка?..
Жаль лишь водителя, которому этот суицидник под колеса кинулся.

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24 дек 2019 в 09:13

Перейти такую широкую улицу, как Нарымская, вне пешеходного перехода и не по светофору - это нужно быть очень глупым и очень смелым. Итог вполне закономерен. Торопился? Поспешил - людей насмешил. Теперь долго никуда торопиться не будет.

24 дек 2019 в 09:11

пффф...из-за этого недалекого персонажа, должен будет водитель отвечать! пусть водитель требует с него компенсацию за повреждение авто тогда, чтобы не повадно больше было бегать где не надо!😠