Новосибирец пытался перейти оживлённую дорогу и оказался под колёсами кроссовера

В Новосибирске кроссовер сбил мужчину, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. ДТП на улице Нарымской произошло вчера вечером в час пик — в 18:30.

— Водитель 91-го года рождения на автомобиле «Хёндай Крета» следовал по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Холодильной с правым поворотом на улицу Нарымская в сторону площади Трубникова. В пути следования у дома № 37 по улице Нарымская совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.