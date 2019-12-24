Новосибирец пытался перейти оживлённую дорогу и оказался под колёсами кроссовера

В Новосибирске кроссовер сбил мужчину, который пытался перейти дорогу в неположенном месте. ДТП на улице Нарымской произошло вчера вечером в час пик — в 18:30.
— Водитель 91-го года рождения на автомобиле «Хёндай Крета» следовал по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Холодильной с правым поворотом на улицу Нарымская в сторону площади Трубникова. В пути следования у дома
В итоге 31-летнему пешеходу понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали с закрытым переломом лодыжки со смещением и ушибом головы.
В прошлую пятницу девушка на автомобиле Nissan Almera наехала на санки с ребёнком, когда папа перевозил девочку через дорогу. Инцидент произошёл на пешеходном переходе.