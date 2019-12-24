Фотографию новосибирского катка показали в «Вечернем Урганте»

На необычную форму катка обратили внимание после снимков новосибирского фотографа Славы Степанова

В программе «Вечерний Ургант» в выпуске за 23 декабря показали нашумевшую фотографию новосибирского катка перед Оперным театром. Снимок сверху сделал фотограф Слава Степанов — необычная форма катка с этого ракурса стала предметом множества шуток.

Посмеялись над ним и в «Вечернем Урганте».

— Многие смеются. А я вот не понимаю, Митя, ты заметил что-то необычное в этой фотографии? Тебе смешно? — показал фото на экране Иван Ургант.

— Да нет, каток как каток. Может, это реакция новосибирцев, что цену на водку повысят? — ответил Дмитрий Хрусталёв.