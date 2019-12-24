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Развлечения Необычный каток у оперного

Фотографию новосибирского катка показали в «Вечернем Урганте»

Ведущие предположили, что такая форма могла быть реакцией на решение WADA или праздничным посланием

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На необычную форму катка обратили внимание после снимков новосибирского фотографа Славы Степанова

На необычную форму катка обратили внимание после снимков новосибирского фотографа Славы Степанова

В программе «Вечерний Ургант» в выпуске за 23 декабря показали нашумевшую фотографию новосибирского катка перед Оперным театром. Снимок сверху сделал фотограф Слава Степанов — необычная форма катка с этого ракурса стала предметом множества шуток.

Посмеялись над ним и в «Вечернем Урганте».

— Многие смеются. А я вот не понимаю, Митя, ты заметил что-то необычное в этой фотографии? Тебе смешно? — показал фото на экране Иван Ургант.

— Да нет, каток как каток. Может, это реакция новосибирцев, что цену на водку повысят? — ответил Дмитрий Хрусталёв.

— Может это зашифрованное послание WADA? Дед Мороз как бы намекает, что не надо вам ждать хороших подарков в этом году, новосибирцы. Очень важный момент. Все волнуются, кто-то переживает, кто-то смеётся — люди то катаются на катке, получают удовольствие, а каток-то видит вот так кто? Только птицы и американские спутники-шпионы. Но для них-то это самое то, — ответил Иван Ургант.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также прокомментировала снимок фотографа. Она разместила фото в своих соцсетях с припиской «Настоящее искусство должно возбуждать». Но общественники не оценили её чувство юмора и пожаловались в полицию, расценив поступок высокопоставленной чиновницы как мелкое хулиганство. Оценил фото и Юрий Дудь — он, как и Терешкова, опубликовал фотографию Славы Степанова с забавной припиской. Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман рассказал, что изначально каток должен был быть другой формы.

Предлагаем вам также пройти тест и угадать другие места Новосибирска с высоты.

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КОММЕНТАРИИ (18)

БазилиК
24 дек 2019 в 08:21

НГС, может хватит?

Фото пользователя
24 дек 2019 в 08:17

Одурели, что ли? Никого формы православных храмов не смущают и еще крестятся в их сторону и поклоны бьют... А тут ору, то ору!!! Грустно, граждане...

24 дек 2019 в 08:38

Это зашифрованное послание Москве - фаллос как раз направлен в её сторону.