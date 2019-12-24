Фотографию новосибирского катка показали в «Вечернем Урганте»

В программе «Вечерний Ургант» в выпуске за 23 декабря показали нашумевшую фотографию новосибирского катка перед Оперным театром. Снимок сверху сделал фотограф Слава Степанов — необычная форма катка с этого ракурса стала предметом множества шуток.
Посмеялись над ним и в «Вечернем Урганте».
— Многие смеются. А я вот не понимаю, Митя, ты заметил что-то необычное в этой фотографии? Тебе смешно? — показал фото на экране Иван Ургант.
— Да нет, каток как каток. Может, это реакция новосибирцев, что цену на водку повысят? — ответил Дмитрий Хрусталёв.
— Может это зашифрованное послание WADA? Дед Мороз как бы намекает, что не надо вам ждать хороших подарков в этом году, новосибирцы. Очень важный момент. Все волнуются, кто-то переживает, кто-то смеётся — люди то катаются на катке, получают удовольствие, а каток-то видит вот так кто? Только птицы и американские спутники-шпионы. Но для них-то это самое то, — ответил Иван Ургант.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также прокомментировала снимок фотографа. Она разместила фото в своих соцсетях с припиской «Настоящее искусство должно возбуждать». Но общественники не оценили её чувство юмора и пожаловались в полицию, расценив поступок высокопоставленной чиновницы как мелкое хулиганство. Оценил фото и Юрий Дудь — он, как и Терешкова, опубликовал фотографию Славы Степанова с забавной припиской. Художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман рассказал, что изначально каток должен был быть другой формы.
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