В Октябрьском районе автомобиль вылетел на встречку и спровоцировал аварию

В аварии участвовали Toyota Corolla Fielder, Toyota Platz и Nissan Almera. Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель универсала Fielder не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где ему в бок врезался встречный Platz. Сзади в него въехал Nissan Almera с логотипами Uber. Platz получил серьезные повреждения спереди и сзади и развернулся перпендикулярно дороге. Очевидцы пишут о том, что пострадали две девушки, которые находились внутри.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт аварии, уточнив, что информации о пострадавших у них пока нет.



На месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели МАСС.



Это уже не первая массовая авария за вечер. Несколько часов назад на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля — один из них отбросило в фонарный столб.