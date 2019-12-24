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Происшествия

В Октябрьском районе автомобиль вылетел на встречку и спровоцировал аварию

Очевидцы сообщают о двух пострадавших

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Один из автомобилей развернуло

Один из автомобилей развернуло

Поздно вечером в понедельник, 23 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три иномарки.

В аварии участвовали Toyota Corolla Fielder, Toyota Platz и Nissan Almera. Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель универсала Fielder не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где ему в бок врезался встречный Platz. Сзади в него въехал Nissan Almera с логотипами Uber. Platz получил серьезные повреждения спереди и сзади и развернулся перпендикулярно дороге. Очевидцы пишут о том, что пострадали две девушки, которые находились внутри.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт аварии, уточнив, что информации о пострадавших у них пока нет.

На месте аварии работали врачи скорой помощи и спасатели МАСС.

Это уже не первая массовая авария за вечер. Несколько часов назад на Бердском шоссе столкнулись три автомобиля — один из них отбросило в фонарный столб.

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авариятройное ДТПДТП
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
24 дек 2019 в 01:14

Только разбудили меня зря этой новостью, ведь как известно это не на богаткова. значит все нормально.

Фото пользователя
24 дек 2019 в 01:13

Это ДТП произошло не на Богаткова.

...
24 дек 2019 в 01:19

🍊 где? Я только из-за них сюда захожу!!