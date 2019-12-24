24 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.25
eur 69.00
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.25
eur 69.00

Все новости

Все новости
Город Необычный каток у оперного

В проекте была ракета: Владимир Кехман — о том, как ледовый городок стал секс-символом Новосибирска

Художественный руководитель НОВАТа высказался о самой, пожалуй, обсуждаемой фотографии этого года

8 344
68 Обсудить

Поделиться

По документам, каток должен был быть именно такой формы. Но что-то пошло не так

По документам, каток должен был быть именно такой формы. Но что-то пошло не так

Новосибирский каток, неприличные очертания которого сейчас обсуждает вся страна, изначально должен был быть другой формы. Об этом НГС рассказал художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман — в этом году театр оперы и балета поддержал ежегодный проект мэрии Новосибирска по установке катка и новогодней ёлки.

─ НОВАТ, когда подтверждал свое участие в проекте, был уверен, что каток будет похож на ракету. Но проект вышел за рамки. По-моему, очень красивый каток. Но главное в этой ситуации, что восстановлена традиция: ёлка установлена перед театром. А благодаря катку у нас отсутствие билетов и лифлетов. И мы всех ждем на балете, опере и катке, — прокомментировал Владимир Кехман.

Снимок ледового городка, сделанный фотографом Славой Степановым с высоты, мгновенно разлетелся по соцсетям. Виной всему форма объекта, вызывающая неприличные ассоциации.

То самое фото, которое развирусилось по социальным сетям

То самое фото, которое развирусилось по социальным сетям

Сначала его активно обсуждали и репостили в соцсетях жители Новосибирска. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, видя ажиотаж среди горожан, полушутя прокомментировала ситуацию. Она разместила фото в своих соцсетях с припиской «Настоящее искусство должно возбуждать». Но общественники не оценили её чувство юмора и пожаловались в полицию, расценив поступок высокопоставленной чиновницы как мелкое хулиганство. Почти одновременно с этим фотографию оценил и Юрий Дудь — он, как и Терешкова, опубликовал фотографию Славы Степанова с забавной припиской.

Предлагаем вам также пройти тест и угадать другие места Новосибирска с высоты.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ледовый городокшапито
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (68)

Фото пользователя
24 дек 2019 в 07:18

Истерия по поводу формы катка создаётся теми "недалёкими" людьми, которые в школе ржали над словом многочлен!

Гость
24 дек 2019 в 07:13

Да как то по барабану какой там формы каток.Главное чтобы его чистили вовремя.
Ведь если выбрать ракурс, то с высоты можно сфотать различные письки и сиськи в любом городе.
Москва это вообще, даже без фото, огромный фаллос, забитый на всю Россию.

Гарри
24 дек 2019 в 07:09

Реально задолбали с этим катком, фотографией. Лучше бы дороги от снега почистили. Больше писать не о чем что ли?