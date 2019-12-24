В проекте была ракета: Владимир Кехман — о том, как ледовый городок стал секс-символом Новосибирска

По документам, каток должен был быть именно такой формы. Но что-то пошло не так

Новосибирский каток, неприличные очертания которого сейчас обсуждает вся страна, изначально должен был быть другой формы. Об этом НГС рассказал художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман — в этом году театр оперы и балета поддержал ежегодный проект мэрии Новосибирска по установке катка и новогодней ёлки.

─ НОВАТ, когда подтверждал свое участие в проекте, был уверен, что каток будет похож на ракету. Но проект вышел за рамки. По-моему, очень красивый каток. Но главное в этой ситуации, что восстановлена традиция: ёлка установлена перед театром. А благодаря катку у нас отсутствие билетов и лифлетов. И мы всех ждем на балете, опере и катке, — прокомментировал Владимир Кехман.

