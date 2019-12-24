В проекте была ракета: Владимир Кехман — о том, как ледовый городок стал секс-символом Новосибирска

Новосибирский каток, неприличные очертания которого сейчас обсуждает вся страна, изначально должен был быть другой формы. Об этом НГС рассказал художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман — в этом году театр оперы и балета поддержал ежегодный проект мэрии Новосибирска по установке катка и новогодней ёлки.
─ НОВАТ, когда подтверждал свое участие в проекте, был уверен, что каток будет похож на ракету. Но проект вышел за рамки. По-моему, очень красивый каток. Но главное в этой ситуации, что восстановлена традиция: ёлка установлена перед театром. А благодаря катку у нас отсутствие билетов и лифлетов. И мы всех ждем на балете, опере и катке, — прокомментировал Владимир Кехман.
Снимок ледового городка, сделанный фотографом Славой Степановым с высоты, мгновенно разлетелся по соцсетям. Виной всему форма объекта, вызывающая неприличные ассоциации.
Сначала его активно обсуждали и репостили в соцсетях жители Новосибирска. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, видя ажиотаж среди горожан, полушутя прокомментировала ситуацию. Она разместила фото в своих соцсетях с припиской «Настоящее искусство должно возбуждать». Но общественники не оценили её чувство юмора и пожаловались в полицию, расценив поступок высокопоставленной чиновницы как мелкое хулиганство. Почти одновременно с этим фотографию оценил и Юрий Дудь — он, как и Терешкова, опубликовал фотографию Славы Степанова с забавной припиской.
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