Путин наградил орденом учёного-математика из Новосибирска

Сергей Кабанихин работает в Институте вычислительной математики и математической геофизики с 1978 года

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени <...> Кабанихина Сергея Ивановича — главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук», — говорится в тексте указа.

Сергей Кабанихин окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета в 1975 году. В 1978-м защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые обратные задачи для гиперболических уравнений и конечно-разностные методы их исследования». В 1990 году стал доктором наук, а в 1993-м — профессором. С 2015 по 2018 год он был директором Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.

В октябре заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, профессор НГУ Николай Винокуров стал почётным членом Американского физического общества.

