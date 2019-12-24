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Наука

Путин наградил орденом учёного-математика из Новосибирска

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Сергей Кабанихин работает в Институте вычислительной математики и математической геофизики с 1978 года

Сергей Кабанихин работает в Институте вычислительной математики и математической геофизики с 1978 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук Сергей Кабанихин.

«За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени <...> Кабанихина Сергея Ивановича — главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук», — говорится в тексте указа.

Сергей Кабанихин окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета в 1975 году. В 1978-м защитил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые обратные задачи для гиперболических уравнений и конечно-разностные методы их исследования». В 1990 году стал доктором наук, а в 1993-м — профессором. С 2015 по 2018 год он был директором Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. 

В октябре заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, профессор НГУ Николай Винокуров стал почётным членом Американского физического общества.

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КОММЕНТАРИИ (2)

знаток
24 дек 2019 в 01:01

Он у нас дифуры вёл на втором курсе, семинары. Нормальный препод, живчик.
Поздравляю.

24 дек 2019 в 00:54

Он не решил ни одной значимой задачи в мировой математике.