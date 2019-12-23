Тройное ДТП на Бердском шоссе — одну из машин отбросило в фонарный столб

Вечером в понедельник, 23 декабря, около Новосибирска на Бердском шоссе произошла тройная авария.
─ Произошло столкновение трех машин: Honda, ВАЗ-2114 и Mazda. Один из автомобилей врезался в световую опору. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГИБДД, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Как сообщают очевидцы в паблике «АвтоБердск», на месте работают две машины скорой помощи. Движение затруднено.
Накануне вечером в Заельцовском районе Новосибирска на кольце улицы Аэропорт столкнулись два дрифтера.