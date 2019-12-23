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Происшествия

Тройное ДТП на Бердском шоссе — одну из машин отбросило в фонарный столб

В аварии никто не пострадал

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Движение на участке затруднено

Движение на участке затруднено

Вечером в понедельник, 23 декабря, около Новосибирска на Бердском шоссе произошла тройная авария.

─ Произошло столкновение трех машин: Honda, ВАЗ-2114 и Mazda. Один из автомобилей врезался в световую опору. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники ГИБДД, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщают очевидцы в паблике «АвтоБердск», на месте работают две машины скорой помощи. Движение затруднено.

Накануне вечером в Заельцовском районе Новосибирска на кольце улицы Аэропорт столкнулись два дрифтера.

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