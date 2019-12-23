Волейбольный «Локомотив» всухую проиграл «Енисею» в заключительном матче этого года

Вечером в понедельник, 23 декабря, в гостевом матче чемпионата России «Суперлига Париматч» волейболисты новосибирского клуба «Локомотив» проиграли команде «Енисей».
— Увы, терпим поражение от команды из Красноярска в трех сетах. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку! Мы постараемся радовать вас новыми победами уже в новом, 2020 году! — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».
Самым результативным игроком новосибирской команды стал диагональный Павел Круглов, который набрал 16 очков. Доигровщик Алексей Родичев заработал 9 очков, Сергей Савин — 6 очков.
«Локомотив» проиграл соперникам во всех трёх сетах (19:25, 20:25, 23:25). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красноярцев.
В середине декабря новосибирские волейболисты обыграли команду из Франции на Кубке Европейской конфедерации.