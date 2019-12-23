23 декабря понедельник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Спорт

Волейбольный «Локомотив» всухую проиграл «Енисею» в заключительном матче этого года

Игра закончилась со счётом 3:0

812
3 Обсудить

Поделиться

Новосибирская команда проиграла во всех трёх сетах

Новосибирская команда проиграла во всех трёх сетах

Вечером в понедельник, 23 декабря, в гостевом матче чемпионата России «Суперлига Париматч» волейболисты новосибирского клуба «Локомотив» проиграли команде «Енисей».

— Увы, терпим поражение от команды из Красноярска в трех сетах. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку! Мы постараемся радовать вас новыми победами уже в новом, 2020 году! — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».

Самым результативным игроком новосибирской команды стал диагональный Павел Круглов, который набрал 16 очков. Доигровщик Алексей Родичев заработал 9 очков, Сергей Савин — 6 очков.

«Локомотив» проиграл соперникам во всех трёх сетах (19:25, 20:25, 23:25). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красноярцев.

В середине декабря новосибирские волейболисты обыграли команду из Франции на Кубке Европейской конфедерации.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ВК "Локомотив"волейбол
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Точняк
23 дек 2019 в 21:28

Проиграл все деньги(Теперь даже на сигареты у жены придеться занимать(так неудобно(

Фото пользователя
23 дек 2019 в 21:28

Поставил на точный счет и выиграл приличную сумму. Отдам ее на благотворительность.

23 дек 2019 в 22:51

Ну а Сибирь у Акбарса выиграла 3-0 ...