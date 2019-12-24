«Зависло дело академовских живодерок». Известные новосибирцы выложили на YouTube обращение к Путину

Известные новосибирцы — актёры, общественники, журналисты, политики — записали видеообращение к Владимиру Путину по ситуации с живодёрками из Академгородка. По их мнению, расследование тянется слишком долго. Некоторые переживают, что девочки-подростки, которые расчленяли животных и продавали их по частям, могут уйти от реального наказания.
— Почему мы решили Путина упомянуть: по-другому сейчас не работает. Сейчас такая мода: вроде, если упоминается его имя, то все начинают шевелиться. Поэтому мы решили записать такое видеообращение. Мы хотим, чтобы как можно больше людей услышали, что ничего не работает, ничего не происходит. Может, зашевелится как-то это дело… Я думаю, должно быть обязательно наказание и оно должно быть публичным. Вообще в идеале 245 статья УК должна быть какой-то такой стрёмной — как за изнасилование. Чтобы эта статья была позорной для семьи, для близкого окружения этих людей. Чтобы люди боялись этим заниматься и понимали: если ты это сделаешь, тебя ждёт наказание, — рассказала общественница Милена Варивода.
В записи видеоролика приняли участие политик Сергей Бойко, актриса театра Афанасьева Юлия Миллер, солист НОВАТ Карен Мовсесян, актёр «Красного факела» Константин Телегин, журналист НГС и автор этой новости Илья Калинин, а также другие.
В начале августа НГС рассказал историю кота Моти, которого его хозяева — семья из Академгородка, — нашли расчленённым в мусорке возле дома. Позже стало известно, что это сделала девочка, которая занималась торговлей черепами животных. В тот день она была дома не одна, а с подругой. В конце августа новосибирцы провели пикет, требуя возбуждения уголовного дела, а в середине ноября зоозащитники на круглом столе в Госдуме попросили проверить работу новосибирской полиции, а генпрокурора взять дело под личный контроль.
Этим летом полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе». Пса нашли убитым в лифте одного из домов.