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«На бодром ходу»: в Новосибирске выставили на продажу 6-летний «Логан» с пробегом 999 999 километров

В автомобиле еще родные коробка передач и двигатель

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Renault Logan 2013 года выпуска

Renault Logan 2013 года выпуска

В Новосибирске на сервисе auto.ru автовладелец продает свой Renault Logan 2013 года выпуска с указанным пробегом 999 999 километров. 

Сообщается, что машина не требует ремонта, «на бодром ходу» и имеет двух владельцев по ПТС. Указанный пробег в процессе разговора продавец снизил до 400 000 километров. 

— Всё в порядке, двигатель, коробка — ничего не менялось. Тысяч пять назад я менял ремень ГРМ и помпу. Масло не жрет, коробка не хрустит, не вылетает, не трещит, — сообщает владелец.

Представленный Logan оснащен 1,6-литровым 84-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость автомобиля составляет 220 000 рублей. 

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске продается 11-летний «Майбах» с серебряными бокалами и зонтиком в комплекте — за него просят 5,5 миллиона рублей. 

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Renault LoganАвто с пробегом
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КОММЕНТАРИИ (14)

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23 дек 2019 в 20:20

А чего так много? Мой автомобиль 1936 года выпуска, а пробег меньше

Qwerty
23 дек 2019 в 20:32

Ну это же Рено. Японский пруль уже на 250 тыс. км попросился бы в утиль.

23 дек 2019 в 20:27

выбрось Бугатти- старье, никто не подберет