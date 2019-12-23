«На бодром ходу»: в Новосибирске выставили на продажу 6-летний «Логан» с пробегом 999 999 километров

В Новосибирске на сервисе auto.ru автовладелец продает свой Renault Logan 2013 года выпуска с указанным пробегом
Сообщается, что машина не требует ремонта, «на бодром ходу» и имеет двух владельцев по ПТС. Указанный пробег в процессе разговора продавец снизил до
— Всё в порядке, двигатель, коробка — ничего не менялось. Тысяч пять назад я менял ремень ГРМ и помпу. Масло не жрет, коробка не хрустит, не вылетает, не трещит, — сообщает владелец.
Представленный Logan оснащен 1,6-литровым 84-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость автомобиля составляет
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