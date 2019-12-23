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Происшествия

На Первомайке группа подростков разгромила снежный городок, который весь день лепили жители

Жители подозревают подростков, которые нападали на мужчину в лифте

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Жители хотели раскрасить фигуры в воскресенье, но они уже были сломаны

Жители хотели раскрасить фигуры в воскресенье, но они уже были сломаны

Рано утром 22 декабря вандалы разломали новогодний городок, который делали жители улицы Гастрономической в Первомайском районе Новосибирска. Жители обратились в полицию.

Снежный городок жильцы многоэтажек построили в минувшие выходные. Они вылепили горку, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и Мыши. 

— Все фигуры делали своими руками несколько активных жителей. Работали весь день. Воду протянули от ближайшего дома. Сложность была в том, что у нас нет готовых коробов для снега. Мы наши фигуры не вырезали из утрамбованного снега, а контуры персонажей доделывали шлепками — мочили снег и постепенно кусочками наращивали фигуру. Руки очень мёрзли, — рассказала жительница микрорайона Южный Наталья Погосян.

Городок разрушили рано утром 22 декабря

Городок разрушили рано утром 22 декабря

На следующий день жители собирались раскрасить фигуры. Однако утром вместо новогодних персонажей увидели бесформенные кучи снега.

Посмотрев записи камер видеонаблюдения, жители выяснили, что погром в снежном городке устроили около 4 часов утра. Фигуры разгромила, предположительно, компания подростков. Жители предполагают, что это сделали та же группа, которая нападала на мужчину в лифте.

— Мы написали заявление в полицию, но понимаем, что ничего им за это не будет. Снежные фигуры не представляют материальной ценности, — утверждает Наталья.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что заявления по этому поводу в полицию пока не поступало. Но о случившемся им известно от участкового. «Жители, видимо, собирают информацию для обращения в полицию», — пояснили в пресс-службе.

Несмотря на случившееся, местные жители решили снова украсить дворовую площадку.

«Мы руки не опустили. Уже вчера снова вышли на площадку, слепили новые фигуры, восстановили горку. На днях установим и нарядим ёлку», — рассказала Наталья.

Фигуры жители лепили мокрыми рукавицами

Фигуры жители лепили мокрыми рукавицами

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вандалы
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КОММЕНТАРИИ (8)

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23 дек 2019 в 19:05

Воспитанники РСП...

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23 дек 2019 в 19:05

Надо было внутрь фигур этих кирпичей, арматуры и колючей проволки наложить. От вандалов.

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23 дек 2019 в 19:03

Неудивительно для Первомайки.