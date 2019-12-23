На Первомайке группа подростков разгромила снежный городок, который весь день лепили жители

Жители хотели раскрасить фигуры в воскресенье, но они уже были сломаны

— Все фигуры делали своими руками несколько активных жителей. Работали весь день. Воду протянули от ближайшего дома. Сложность была в том, что у нас нет готовых коробов для снега. Мы наши фигуры не вырезали из утрамбованного снега, а контуры персонажей доделывали шлепками — мочили снег и постепенно кусочками наращивали фигуру. Руки очень мёрзли, — рассказала жительница микрорайона Южный Наталья Погосян.

Рано утром 22 декабря вандалы разломали новогодний городок, который делали жители улицы Гастрономической в Первомайском районе Новосибирска. Жители обратились в полицию.

Посмотрев записи камер видеонаблюдения, жители выяснили, что погром в снежном городке устроили около 4 часов утра. Фигуры разгромила, предположительно, компания подростков. Жители предполагают, что это сделали та же группа, которая нападала на мужчину в лифте .

— Мы написали заявление в полицию, но понимаем, что ничего им за это не будет. Снежные фигуры не представляют материальной ценности, — утверждает Наталья.



В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что заявления по этому поводу в полицию пока не поступало. Но о случившемся им известно от участкового. «Жители, видимо, собирают информацию для обращения в полицию», — пояснили в пресс-службе.



Несмотря на случившееся, местные жители решили снова украсить дворовую площадку.



«Мы руки не опустили. Уже вчера снова вышли на площадку, слепили новые фигуры, восстановили горку. На днях установим и нарядим ёлку», — рассказала Наталья.

