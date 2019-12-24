Приставы признали ошибочное списание 90 тысяч с карты новосибирца. И тут же повесили еще 85 тысяч

Станислав Лепезин уже несколько месяцев пытается вернуть деньги, списанные с его карты

— Они сказали мне, что произведены исправления: там, мол, теперь указаны не вы… Это было 19 декабря. А 20 декабря на моём аккаунте в «Госуслугах» появилось сообщение, причём оно отослано именно 20 декабря, что сумма моей судебной задолженности изменилась и теперь я должен заплатить 85 с копейками тысяч. По исполнительному производству с тем же самым номером. Если по этому номеру залезть в банк исполнительных производств судебных приставов, то можно увидеть, что оно оформлено на моего сына. Получается, что в прошлый раз они с меня сняли эти деньги, незаконно возбудив исполнительное производство, поскольку не было исполнительного листа на меня из суда, то теперь они хотят с меня снять 85 тысяч, не имея даже исполнительного производства, — недоумевает Станислав Лепезин.

История с судебными приставами, по инициативе которых с банковской карты жителя Новосибирска Станислава Лепезина сняли чужие алименты в размере 91 453 рублей , получила продолжение. Сначала приставы признали ошибку — алименты на самом деле должен был сын Лепезина — и внесли изменения в свою электронную базу.

Теперь новосибирец ждёт, когда с его банковской карты во второй раз снимут деньги — по закону, это должно произойти спустя пять дней (срок, в течение которого должник может заплатить добровольно), то есть 25 декабря. При этом снятый ранее долг по чужим алиментам в размере 91 тысячи рублей, уточнил мужчина, ему ещё не вернули.



В ближайшее время Станислав Лепезин планирует подать в суд, чтобы вернуть свои деньги, а также потребовать с судебных приставов оплату услуг своего юриста и компенсацию морального вреда.



Корреспондент НГС отправил запрос судебным приставам, но на момент публикации ответ на него получен не был.



19 декабря НГС рассказал, чем закончилось дело Андрея Морозова, у которого судебные приставы сняли с банковской карты по ошибке 330 тысяч рублей. Пострадавший обратился в суд, приставы оперативно вернули ему деньги, и суд принял решение дело прекратить.

Что делать в таких ситуациях и как проверить, нет ли на вас ошибочного долга (например, за должника-двойника), — НГС рассказывал в этой инструкции.