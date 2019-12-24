Возле детской больницы на Красном проспекте запретили парковаться рядовым врачам

В Новосибирске врачам Городской детской больницы скорой медицинской помощи на Красном проспекте запретили парковаться возле места работ.
Решение о запрете парковки возле Городской детской больницы скорой медицинской помощи на Красном проспекте, 3 было принято на прошлой неделе. По информации от сотрудников, им просто запретили въезд на территорию, не объяснив причину.
— Раньше врачи всегда оставляли свои машины на территории больницы. Въезд был через шлагбаум, по списку. В нём были все сотрудники больницы, не зависимо от должности. Теперь список вдруг сократили, сейчас в нём только главврач, заместители и заведующие отделами — словом, руководство, — рассказала сестра сотрудницы больницы Алёна (имя изменено. — Прим.ред.).
Искать место для парковки рядовым медикам приходится самим. По словам Алёны, они паркуются под мостом на Речном вокзале, у магазинов на Красном проспекте, у зданий.
— Иногда приходится долго «кружить», чтобы найти незанятый пятачок. А потом ещё пешком бежать на работу или ехать на общественном транспорте одну-две остановки, — рассказывает девушка.
По её словам, на Красном проспекте есть небольшая парковка неподалёку от больницы, но оставить машины там можно с 8:00 до 22:00. При этом больница работает круглосуточно. Многие приезжают на работу во вторую смену — в три часа дня. Найти свободное место в центре города в это время почти нереально.
Руководство больницы объяснило ограничения заботой о пациентах.
— Во-первых, мы не запретили парковку на территории больницы, а ограничили. Разрешили парковаться там заведующим структурными подразделениями, выделили определенное число мест для ключевых сотрудников, — пояснил главврач больницы Ростислав Заблоцкий.
По словам главврача, решение у руководства больницы назрело после того, как однажды скорая помощь с ребёнком не смогла подъехать к крыльцу отделения из-за припаркованных в несколько рядов автомобилей сотрудников.
— В последнее время количество автомобилей сотрудников стало таким, что территория больницы фактически их не в состоянии пропускать, — рассказал Ростислав Заблоцкий.
Ещё одна проблема из-за транспорта сотрудников, по словам руководства больницы, — сложности при уборке двора от снега — спецтехника не могла зайти на площадку, потому что она всё время занята.
После обращения корреспондента НГС главврач заверил, что проблема нехватки парковочных мест решается совместно с мэрией. В числе вариантов решения вопросов: разрешить парковаться на территории больницы врачам дежурных смен, либо в будущем разрешить медикам и родителям маломобильных пациентов бесплатно оставлять машины на платных парковках на Красном проспекте и улице Спартака.
— К весне–лету этот вопрос думаю решим, — заверил Заблоцкий.
Год назад новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли видео с разъяснением чиновника мэрии о том, кто может парковаться на скандальной парковке возле бутиков Nadine и Flamingo на улице Советская, 32.