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Капотом об лобовик: автомобили «Рено» попали под отзыв — они грозят резким отпиранием капота на ходу

У 80 тысяч кроссоверов замок капота имеет скрытый дефект. Такие машины ездят и по Новосибирску

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У Renault Kaptur может открыться капот

У Renault Kaptur может открыться капот

Кроссоверы Renault Kaptur российской сборки грозят своим владельцам внезапным отпиранием капота на ходу, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Всего под отзыв попадает 78 461 машина, произведенная с 2015 года по текущий момент. 

— Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота, — уточняет Росстандарт. 

Владельцам автомобилей предлагается обратиться к дилерам, где им бесплатно заменят петлю замка, а также сам замок капота. 

В Новосибирской области Renault Kaptur — достаточно распространенный автомобиль. это один из самых доступных вариантов в сегменте кроссоверов; цены на вторичном рынке можно посмотреть здесь. По данным «Автостата», в 2016 году в регионе было продано 53 штуки Renault Kaptur, в 2017-м — 235 штук, в 2018-м — 212 штук, в 2019-м — 183 штуки.

Объявленный Росстандартом отзыв автомобилей Renault является одним из самых массовых. Ранее мы рассказывали об отзыве автомобилей «Лада», в которых внезапно могли сработать подушки безопасности, — дефект нашли в 1716 машинах.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Renault Kapturотзыв
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КОММЕНТАРИИ (3)

Житель центрa
23 дек 2019 в 22:26

РЕНО это не автомобиль, а ржавое, поганое ВЕДРО, как и Тойота, Лада, Субару, Мазда, Хонда, и прочий автохлам.

Гость
23 дек 2019 в 22:49

Рено- оно....