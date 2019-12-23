Капотом об лобовик: автомобили «Рено» попали под отзыв — они грозят резким отпиранием капота на ходу

Кроссоверы Renault Kaptur российской сборки грозят своим владельцам внезапным отпиранием капота на ходу, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Всего под отзыв попадает 78 461 машина, произведенная с 2015 года по текущий момент.



— Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота, — уточняет Росстандарт.



Владельцам автомобилей предлагается обратиться к дилерам, где им бесплатно заменят петлю замка, а также сам замок капота.