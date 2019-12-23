Капотом об лобовик: автомобили «Рено» попали под отзыв — они грозят резким отпиранием капота на ходу

Кроссоверы Renault Kaptur российской сборки грозят своим владельцам внезапным отпиранием капота на ходу, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Всего под отзыв попадает
— Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота, — уточняет Росстандарт.
Владельцам автомобилей предлагается обратиться к дилерам, где им бесплатно заменят петлю замка, а также сам замок капота.
В Новосибирской области Renault Kaptur — достаточно распространенный автомобиль. это один из самых доступных вариантов в сегменте кроссоверов; цены на вторичном рынке можно посмотреть здесь. По данным «Автостата», в 2016 году в регионе было продано 53 штуки Renault Kaptur, в 2017-м — 235 штук, в 2018-м — 212 штук, в 2019-м — 183 штуки.
Объявленный Росстандартом отзыв автомобилей Renault является одним из самых массовых. Ранее мы рассказывали об отзыве автомобилей «Лада», в которых внезапно могли сработать подушки безопасности, — дефект нашли в 1716 машинах.