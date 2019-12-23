23 декабря понедельник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 9/10
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 9/10
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Город

Два водителя попали в аварию, собрали пробку и начали чистить дорогу лопатами — это попало на видео

Инцидент на дороге сняла местная жительница

2 695
21 Обсудить

Поделиться

Уборка дороги попала на видео

Уборка дороги попала на видео

В Новосибирске на видео попала необычная уборка снега с дороги на улице Аэропорт, 2Б. 

По словам очевидицы, водители кроссовера и седана попали в ДТП и перегородили проезд — они достали лопаты и начали расчищать путь другим автомобилям.

— Автомобили перегородили проезжую часть, начала собираться пробка. Уважение участникам ДТП, которые достали лопаты и стали расчищать дорогу, чтобы все смогли их объехать, — написала женщина в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске неделю назад при уборке снега с улицы Даргомыжского дорожники завалили грязным месивом местный небольшой парк и пешеходную дорожку. В мэрии Новосибирска позже объяснили, почему уборка проводилась именно таким образом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

уборка дорогиДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (21)

Фото пользователя
23 дек 2019 в 18:15

Хде мандаринке?! Я их собирую!!! Ану-ко!!! У мене их ужо 14!!! Двай мну шильдик - каралэво-готэссо!!! 😎

Фото пользователя
23 дек 2019 в 18:14

Докатились, уже автомобилисты делают работу мэрии. И что на это скажет Локоть? Где уборочная техника?

Фото пользователя
23 дек 2019 в 18:09

Молодцы, что сами дорогу чистят. Берите с них пример