Два водителя попали в аварию, собрали пробку и начали чистить дорогу лопатами — это попало на видео

В Новосибирске на видео попала необычная уборка снега с дороги на улице Аэропорт, 2Б.

По словам очевидицы, водители кроссовера и седана попали в ДТП и перегородили проезд — они достали лопаты и начали расчищать путь другим автомобилям.

— Автомобили перегородили проезжую часть, начала собираться пробка. Уважение участникам ДТП, которые достали лопаты и стали расчищать дорогу, чтобы все смогли их объехать, — написала женщина в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

