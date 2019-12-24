24 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.25
eur 69.00
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.25
eur 69.00

Все новости

Все новости
Зима

В небе над Новосибирском погаснет часть Солнца

Если солнечный диск не закроют тучи, в городе можно будет увидеть затмение

2 731
11 Обсудить

Поделиться

Прошлым летом новосибирцы тоже увидели солнечное затмение — <a href="https://news.ngs.ru/more/65257651/" target="_blank" class="_">наблюдениям не помешали даже плотные тучи</a>

Прошлым летом новосибирцы тоже увидели солнечное затмение — наблюдениям не помешали даже плотные тучи

В четверг, 26 декабря, жители Новосибирска станут очевидцами солнечного затмения: лунная тень закроет краешек Солнца.

По данным сотрудницы учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктории Дамм, предстоящее солнечное затмение будет кольцеобразным: оно начнётся начнется в 3:36 по всемирному времени на восходе в восточной части Саудовской Аравии. 

Виктория Дамм уточнила, что кольцеобразные солнечные затмения случаются тогда, когда новолуние совпадает с апогеем — наибольшей удалённостью Луны от Земли. В это время лунный диск выглядит с Земли меньше, чем Солнце. Соответственно, когда во время затмения Луна закрывает солнечный диск, от него остается яркое кольцо. Но увидеть этот эффект можно будет не во всех точках земного шара, а только в тех местах, которые попадают в полосу кольцеобразного затмения (270 километров).

Новосибирцы, по словам Виктории Дамм, это кольцо наблюдать не смогут. В случае ясной погоды в Новосибирске можно будет увидеть лишь то, как тень от Луны закроет краешек солнечного диска с правой нижней стороны. Начнётся затмение в городе в 11:04, середина фазы наступит в 11:35, а конец затмения — в 12:07. 

Чтобы посмотреть на солнечное затмение, новосибирцам стоит воспользоваться закопчённым стеклом или телескопом со специальными светофильтрами, добавили в учебно-научном центре «Планетарий» СГУГиТ.

В целом из российских регионов, по данным планетария, лучше всего солнечное затмение будет видно на юге Дагестана.

В начале июля новосибирец Александр Голицын сфотографировал солнечное затмение в Чили. Он поехал в Южную Америку специально, чтобы полюбоваться этим астрономическим явлением.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

солнечное затмение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

24 дек 2019 в 07:47

Если раньше я хоть мельком но читал статьи, то сейчас просто листаю в поисках мандаринов, это походу мандариномания)))))

Фото пользователя
24 дек 2019 в 07:38

🍊собери 1000 мандаринов до 15 января и получи за это приз!!!

Фото пользователя
24 дек 2019 в 07:35

Я не баюсь, проста ссу...