В небе над Новосибирском погаснет часть Солнца

Прошлым летом новосибирцы тоже увидели солнечное затмение — наблюдениям не помешали даже плотные тучи

Виктория Дамм уточнила, что кольцеобразные солнечные затмения случаются тогда, когда новолуние совпадает с апогеем — наибольшей удалённостью Луны от Земли. В это время лунный диск выглядит с Земли меньше, чем Солнце. Соответственно, когда во время затмения Луна закрывает солнечный диск, от него остается яркое кольцо. Но увидеть этот эффект можно будет не во всех точках земного шара, а только в тех местах, которые попадают в полосу кольцеобразного затмения (270 километров).

По данным сотрудницы учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктории Дамм, предстоящее солнечное затмение будет кольцеобразным: оно начнётся начнется в 3:36 по всемирному времени на восходе в восточной части Саудовской Аравии.

Новосибирцы, по словам Виктории Дамм, это кольцо наблюдать не смогут. В случае ясной погоды в Новосибирске можно будет увидеть лишь то, как тень от Луны закроет краешек солнечного диска с правой нижней стороны. Начнётся затмение в городе в 11:04, середина фазы наступит в 11:35, а конец затмения — в 12:07.

Чтобы посмотреть на солнечное затмение, новосибирцам стоит воспользоваться закопчённым стеклом или телескопом со специальными светофильтрами, добавили в учебно-научном центре «Планетарий» СГУГиТ.



В целом из российских регионов, по данным планетария, лучше всего солнечное затмение будет видно на юге Дагестана.

В начале июля новосибирец Александр Голицын сфотографировал солнечное затмение в Чили. Он поехал в Южную Америку специально, чтобы полюбоваться этим астрономическим явлением.

