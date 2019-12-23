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Город

«Предрассудки не соответствуют реальности»: в Новосибирск заехали путешественники с родины Дракулы

Румынские автомобилисты из Трансильвании едут к полюсу холода

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Кинга и Аттила Бертичи в новосибирском ресторане «Гриль и бутыль»

Кинга и Аттила Бертичи в новосибирском ресторане «Гриль и бутыль»

В Новосибирске сделали остановку автопутешественники из Румынии. Они едут на внедорожнике из своего города на западе Румынии в Оймякон. Новосибирск их удивил чистотой и ухоженностью.

Аттила и Кинга Бертичи (Bertici) едут из Сату Маре (городок на западе Румынии, недалеко от границы с Венгрией) через всю Россию. Как рассказали путешественники, они специально приехали сюда зимой, потому что с точки зрения жителей Румынии (и вообще европейцев), «Сибирь — это зима».

Как рассказал Аттила, для него это уже не первый автопробег, в прошлом году он уже проехал через всю Россию, достигнув Владивостока, однако это было летом. Общая дистанция, которую путешественникам предстоит преодолеть, составляет порядка 25 тысяч километров.

— Мы будем первыми румынами, которые доедут на машине до полюса холода одни, то есть не в составе какого-то автопробега, — говорит Аттила.

Маршрут румынских путешественников

Маршрут румынских путешественников

Ни Аттила, ни Кинга не говорят по-русски, а английским владеют только на уровне базового общения. Но это не испугало путешественников — по их словам, им везде удавалось находить общий язык с местными жителями, даже если для этого приходится использовать гугл-переводчик.

Новосибирск удивил путешественников размерами и ухоженностью. По их словам, в представлении обычного румына вся Сибирь выглядит как какой-то дикий край, где в лучшем случае можно встретить небольшие городки, не более.

— В своём блоге мы показываем и рассказываем о тех местах, через которые проезжаем, в том числе и для того, чтобы показать, насколько эти предрассудки не соответствуют реальности, — говорит Аттила.

Видео путешественников о  Новосибирске (преимущественно на румынском) 

В своих постах в сети «Фейсбук», например, путешественники впечатлились общественным туалетом с ярким современным дизайном, который они увидели в Первомайском сквере. 

«Парк в Сибири! Современный общественный туалет (бесплатный) (туалет в сквере платный. — Прим. ред.), чистый, вся территория вокруг прибрана, несмотря на горы снега. Никаких неприятных запахов. Не забывайте, что лето здесь длится два месяца», — пишет Аттила.

В целом Кинга и Аттила рассказали, что на них произвело приятное впечатление состояние дорог: «Их продолжают чистить, несмотря на снег».

В Новосибирске Аттила и Кинга остановились на несколько дней. Кроме знакомства с городом они собираются принять участие в праздновании Рождества в ресторане «Гриль и бутыль», где будут готовить блюда традиционной трансильванской кухни. У Кинги на родине есть своя кулинарная школа.

После Новосибирска путешественники отправятся в Красноярск, Иркутск, а уже после повернут на север — к Якутску. В Оймяконе они планируют быть точно 7 января — в день, когда Рождество празднуется в России.

Если Аттилу и Кингу Бертичи привлекают Сибирь и морозы, то новосибирские путешественники, как правило, стараются забраться куда-то потеплее. Так, в этом году группа под руководством Алексея Камерзанова отправилась в Африку.

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автопутешественник
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КОММЕНТАРИИ (9)

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23 дек 2019 в 20:58

Ты чо мене обмануишь?! Я пролистала фсю статейку, а тама мандаринэ - нету!!! Де мандаринэ?!!!😫😫😫😫

Гость
23 дек 2019 в 20:56

Сейчас многие ездят к нам отдыхать. Потому что по их доходам у нас все очень дешево.

граф Владислав"Дракула"Цепеш
23 дек 2019 в 21:01

Я съел! Вот так!👅👿)))))