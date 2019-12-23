«Предрассудки не соответствуют реальности»: в Новосибирск заехали путешественники с родины Дракулы

Кинга и Аттила Бертичи в новосибирском ресторане «Гриль и бутыль» Фото: Стас Сколов

В Новосибирске сделали остановку автопутешественники из Румынии. Они едут на внедорожнике из своего города на западе Румынии в Оймякон. Новосибирск их удивил чистотой и ухоженностью.

Аттила и Кинга Бертичи (Bertici) едут из Сату Маре (городок на западе Румынии, недалеко от границы с Венгрией) через всю Россию. Как рассказали путешественники, они специально приехали сюда зимой, потому что с точки зрения жителей Румынии (и вообще европейцев), «Сибирь — это зима».

Как рассказал Аттила, для него это уже не первый автопробег, в прошлом году он уже проехал через всю Россию, достигнув Владивостока, однако это было летом. Общая дистанция, которую путешественникам предстоит преодолеть, составляет порядка 25 тысяч километров.



— Мы будем первыми румынами, которые доедут на машине до полюса холода одни, то есть не в составе какого-то автопробега, — говорит Аттила.



Маршрут румынских путешественников

Ни Аттила, ни Кинга не говорят по-русски, а английским владеют только на уровне базового общения. Но это не испугало путешественников — по их словам, им везде удавалось находить общий язык с местными жителями, даже если для этого приходится использовать гугл-переводчик.

Новосибирск удивил путешественников размерами и ухоженностью. По их словам, в представлении обычного румына вся Сибирь выглядит как какой-то дикий край, где в лучшем случае можно встретить небольшие городки, не более.

— В своём блоге мы показываем и рассказываем о тех местах, через которые проезжаем, в том числе и для того, чтобы показать, насколько эти предрассудки не соответствуют реальности, — говорит Аттила.



Видео путешественников о Новосибирске (преимущественно на румынском)

В своих постах в сети «Фейсбук», например, путешественники впечатлились общественным туалетом с ярким современным дизайном, который они увидели в Первомайском сквере.

