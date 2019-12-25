Власти потратят 495 миллионов на оснащение и ремонт новосибирского перинатального центра

Согласно контракту, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ — 15 декабря 2020 года Фото: Александр Ощепков

Министерство строительства Новосибирской области объявило поиск подрядчика для реконструкции и оснащения акушерского корпуса областной больницы — там разместится перинатальный центр. Аукцион был объявлен в понедельник, 23 декабря, на сайте госзакупок. Всего из областного бюджета выделено 495 миллионов рублей (начальная максимальная цена контракта). Объём работ на 2020 год включит в себя установку систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и электроснабжения, прокладку трубопроводов, монтажные и отделочные работы. Согласно контракту, подрядчик обязан выполнить работы самостоятельно, без привлечения других лиц.

В паспорте объекта указано, что акушерский корпус разместится на семи этажах Фото: Александр Ощепков

Как рассказали в Управлении капитального строительства, сейчас подрядная организация уже сделала временное ограждение площадки, стяжку полов в подвале, внутренние перегородки, установила витражи, оконные блоки и систему отопления. В целом в здании уже тепло и можно заниматься отделочными работами. — Ведутся строительные работы по устройству крылец и спусков в подвал, внутренних сетей канализации, водопровода и электроснабжения, противодымной вентиляции, производится стяжка полов по этажам. Работы по вертикальной планировке выполнены на 20 процентов — они велись осенью, но теперь на время зимы приостановлены. Также заканчиваются строительно-монтажные работы по отделке оконных проёмов, — поделилась с корреспондентом НГС начальник отдела объектов здравоохранения ГКУ НСО «УКС» Светлана Пинегина, Строительно-монтажные работы на объекте разбиты на контракты. Один из них, на 495 миллионов, будет заключён в январе 2020 года, а после ожидается ещё один — на освоение более миллиарда рублей.