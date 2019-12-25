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Власти потратят 495 миллионов на оснащение и ремонт новосибирского перинатального центра

Минстрой объявил поиск подрядчика 23 декабря

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Согласно контракту, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ — 15 декабря 2020 года

Согласно контракту, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ — 15 декабря 2020 года

Министерство строительства Новосибирской области объявило поиск подрядчика для реконструкции и оснащения акушерского корпуса областной больницы — там разместится перинатальный центр. 

Аукцион был объявлен в понедельник, 23 декабря, на сайте госзакупок. Всего из областного бюджета выделено 495 миллионов рублей (начальная максимальная цена контракта).

Объём работ на 2020 год включит в себя установку систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и электроснабжения, прокладку трубопроводов, монтажные и отделочные работы. Согласно контракту, подрядчик обязан выполнить работы самостоятельно, без привлечения других лиц.

В паспорте объекта указано, что акушерский корпус разместится на семи этажах

В паспорте объекта указано, что акушерский корпус разместится на семи этажах

Как рассказали в Управлении капитального строительства, сейчас подрядная организация уже сделала временное ограждение площадки, стяжку полов в подвале, внутренние перегородки, установила витражи, оконные блоки и систему отопления. В целом в здании уже тепло и можно заниматься отделочными работами. 

— Ведутся строительные работы по устройству крылец и спусков в подвал, внутренних сетей канализации, водопровода и электроснабжения, противодымной вентиляции, производится стяжка полов по этажам. Работы по вертикальной планировке выполнены на 20 процентов — они велись осенью, но теперь на время зимы приостановлены. Также заканчиваются строительно-монтажные работы по отделке оконных проёмов, — поделилась с корреспондентом НГС начальник отдела объектов здравоохранения ГКУ НСО «УКС» Светлана Пинегина, 

Строительно-монтажные работы на объекте разбиты на контракты. Один из них, на 495 миллионов, будет заключён в январе 2020 года, а после ожидается ещё один — на освоение более миллиарда рублей. 

— Его ещё будут сметчики считать, либо его разобьют на несколько контрактов. Строительно-монтажные работы мы полностью завершим до конца декабря 2020 года, а все наши последующие действия завязаны на Минздраве: когда ими будет произведена закупка оборудования, проведут пусконаладочные работы, тогда и произведётся ввод объекта, — заявили в ведомстве.

По словам Светланы Пинегиной, управление уже запросило Минздрав предоставить график оснащения объекта, чтобы увязать строительно-монтажные работы с установкой оборудования, — пока что ответ не поступил. По предварительным данным, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

О перинатальном центре на базе облбольницы власти говорят уже много лет. В 2013 году НГС писал о том, как минздрав Новосибирской области оценил его создание в 2,5 миллиарда рублей. Позже, в 2015 году, стало известно, что на завершение строительства и оснащение объекта нужно около 3 миллиардов. А в феврале этого года Дмитрий Медведев распределил деньги на здравоохранение по регионам — Новосибирской области досталось более 2,3 миллиарда рублей на перинатальный центр областной больницы. 

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перинатальный центрдолгостройздравоохранение
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КОММЕНТАРИИ (21)

Black Oasis
25 дек 2019 в 19:16

Кто планирует рожать - пусть скидываются. Не скидывалась - езжай рожать у себя в кишлаке.

Родила двойню
25 дек 2019 в 19:12

Сейчас женщины все будут писать наверно)) так как многие уже со знанием дела. Конечно нужен хороший перинатальный центр. Пусть строят.

Григорий Ч.
25 дек 2019 в 19:12

Врачи нужны вежливые. Беременные ведь все вредные, с ними надо деликатно говорить. Да и детям должно быть повышенное внимание