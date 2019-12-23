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Город Необычный каток у оперного

«Вот это я понимаю — сила Сибири!»: Юрий Дудь заценил форму новосибирского катка

Пост за 25 минут набрал больше 38 тысяч лайков и более 500 комментариев

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На необычную форму катка обратили внимание после снимков новосибирского фотографа Славы Степанова

На необычную форму катка обратили внимание после снимков новосибирского фотографа Славы Степанова

Известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь поделился в своём «Инстаграме» фотографией новосибирского катка, которую сделал фотограф Слава Степанов. 

Форма сооружения на прошедших выходных вызвала бурные обсуждения по всей стране. Если посмотреть на каток сверху, то он обретает многозначные очертания.

«Каток в центре Новосибирска. Вот это я понимаю — сила Сибири!» — написал Юрий Дудь в своём «Инстаграме».

Пост за 25 минут набрал больше 38 тысяч лайков и более 500 комментариев

Пост за 25 минут набрал больше 38 тысяч лайков и более 500 комментариев

Сегодня общественники пожаловались в мэрию и полицию на пост в Facebook, который разместила вице-мэр города Анна Терешкова — она также выразила своё мнение насчёт фотографии катка. Сам снимок ледового городка у оперного театра в Новосибирске, который открыли 20 декабря, быстро разлетелся по соцсетям. Предлагаем вам также пройти тест и угадать другие места Новосибирска с высоты.

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ледовый городокобщественники
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КОММЕНТАРИИ (66)

с богаткова
23 дек 2019 в 17:28

Хайпануть решил на форме катка. Видать падает у него рейтинг. Никто его не смотрит, разве что пародию на него от Оксюморона.

Хирург
23 дек 2019 в 17:34

Такими темпами наша мэрия скоро опозориться за границей - начнут всякие газеты в Лондоне и Нью-Йорке писать про наш каток. Дожили, блин. А ведь у нас ученые мирового уровня

23 дек 2019 в 17:29

Ну хоть так, хоть узнают, что есть такой город Новосибирск... :)