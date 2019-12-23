«Вот это я понимаю — сила Сибири!»: Юрий Дудь заценил форму новосибирского катка

Известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь поделился в своём «Инстаграме» фотографией новосибирского катка, которую сделал фотограф Слава Степанов.
Форма сооружения на прошедших выходных вызвала бурные обсуждения по всей стране. Если посмотреть на каток сверху, то он обретает многозначные очертания.
«Каток в центре Новосибирска. Вот это я понимаю — сила Сибири!» — написал Юрий Дудь в своём «Инстаграме».
Сегодня общественники пожаловались в мэрию и полицию на пост в Facebook, который разместила вице-мэр города Анна Терешкова — она также выразила своё мнение насчёт фотографии катка. Сам снимок ледового городка у оперного театра в Новосибирске, который открыли 20 декабря, быстро разлетелся по соцсетям. Предлагаем вам также пройти тест и угадать другие места Новосибирска с высоты.