«Вот это я понимаю — сила Сибири!»: Юрий Дудь заценил форму новосибирского катка

На необычную форму катка обратили внимание после снимков новосибирского фотографа Славы Степанова

Известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь поделился в своём «Инстаграме» фотографией новосибирского катка, которую сделал фотограф Слава Степанов.

Форма сооружения на прошедших выходных вызвала бурные обсуждения по всей стране. Если посмотреть на каток сверху, то он обретает многозначные очертания.

«Каток в центре Новосибирска. Вот это я понимаю — сила Сибири!» — написал Юрий Дудь в своём «Инстаграме».