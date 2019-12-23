Новосибирский режиссёр получил награду чешского фестиваля — его кино оценил продюсер «Звездных войн»

Фильм Станислава Шуберта показали на завершении фестиваля в Праге

Новосибирский режиссёр Станислав Шуберт получил приз чешского кинофестиваля Prague Youth Film Festival за фильм «Река моего детства» в номинации «Лучший фильм об окружающей среде».

Короткометражный фильм рассказывает о проблемах реки Издревой — правого притока реки Иня — и её защитнице Юлии Колеватовой, которая много лет вместе с волонтёрами и учёными занимается сохранением реки и животных.

Работу высоко оценил председатель жюри, продюсер саги «Звездные войны» Рик МакКаллум — он продюсировал IV, V, VI и I, II и III эпизоды.

