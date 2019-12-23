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Новосибирский режиссёр получил награду чешского фестиваля — его кино оценил продюсер «Звездных войн»

Известный продюсер пообещал показать в США фильм о проблемах сибирской реки

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Фильм Станислава Шуберта показали на завершении фестиваля в Праге

Фильм Станислава Шуберта показали на завершении фестиваля в Праге

Новосибирский режиссёр Станислав Шуберт получил приз чешского кинофестиваля Prague Youth Film Festival за фильм «Река моего детства» в номинации «Лучший фильм об окружающей среде». 

Короткометражный фильм рассказывает о проблемах реки Издревой — правого притока реки Иня — и её защитнице Юлии Колеватовой, которая много лет вместе с волонтёрами и учёными занимается сохранением реки и животных.

Работу высоко оценил председатель жюри, продюсер саги «Звездные войны» Рик МакКаллум — он продюсировал IV, V, VI и I, II и III эпизоды.

— Рику очень понравился мой фильм, сказал, что эта позитивная история из России, которая очень вдохновляет на охрану окружающей среды, даёт надежду, что простые люди могут влиять на общественные процессы. Фильм снят очень искренне и правдиво. Он обещал организовать показы в Чехии и США, в том числе для молодёжи и школьников, а также продвинуть его на американские фестивали, — рассказал корреспонденту НГС Станислав Шуберт.

Станислав Шуберт вместе с&nbsp;Риком МакКаллумом после награждения&nbsp;

Станислав Шуберт вместе с Риком МакКаллумом после награждения 

Фильм «Река моего детства» сейчас есть в открытом доступе на видеохостинге YouTube — в хорошем качестве его выложили месяц назад.

Осенью за этот же фильм Станислав Шуберт получил приз международного фестиваля фильмов о природе Ménigoute-2019, который прошёл во Франции.

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кинофестивальдокументальное кино
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КОММЕНТАРИИ (8)

Господин с Богаткова
23 дек 2019 в 19:58

Собрал все мандарины в новой игре, теперь жду получения приза от редакции. Представляю какая будет реакция у сотрудников нгс, когда я приду за призом и назову свой ник)

Фото пользователя
23 дек 2019 в 19:56

Мандарины где?😠Где, я тя спрашываю?!😠 Я чоу, зря фсе новасти теперча пролистываю по дагонале?! Ну ты ащщее..жук!!!

с богаткова
23 дек 2019 в 19:55

Раз его похвалил американский режиссер, то теперь он уедет наверно.