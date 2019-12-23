Новосибирский режиссёр получил награду чешского фестиваля — его кино оценил продюсер «Звездных войн»

Новосибирский режиссёр Станислав Шуберт получил приз чешского кинофестиваля Prague Youth Film Festival за фильм «Река моего детства» в номинации «Лучший фильм об окружающей среде».
Короткометражный фильм рассказывает о проблемах реки Издревой — правого притока реки Иня — и её защитнице Юлии Колеватовой, которая много лет вместе с волонтёрами и учёными занимается сохранением реки и животных.
Работу высоко оценил председатель жюри, продюсер саги «Звездные войны» Рик МакКаллум — он продюсировал IV, V, VI и I, II и III эпизоды.
— Рику очень понравился мой фильм, сказал, что эта позитивная история из России, которая очень вдохновляет на охрану окружающей среды, даёт надежду, что простые люди могут влиять на общественные процессы. Фильм снят очень искренне и правдиво. Он обещал организовать показы в Чехии и США, в том числе для молодёжи и школьников, а также продвинуть его на американские фестивали, — рассказал корреспонденту НГС Станислав Шуберт.
Фильм «Река моего детства» сейчас есть в открытом доступе на видеохостинге YouTube — в хорошем качестве его выложили месяц назад.
Осенью за этот же фильм Станислав Шуберт получил приз международного фестиваля фильмов о природе Ménigoute-2019, который прошёл во Франции.