Тридцатиградусный дубак или потепление? Изучаем прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске

До Нового года остаётся чуть больше недели, но синоптики до сих пор не берутся давать точный прогноз на праздничную ночь — слишком переменчива погода в этом декабре. НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы и посмотрел, замерзнем ли мы в ночь с 31 декабря на 1 января.

По данным Gismeteo, погода 31 декабря в Новосибирске обещает быть ясной, температура воздуха днём –19, ночью похолодает до –23. Однако уже в следующем году, 1 января, ожидается потепление до –10, в этот момент город настигнет переменная облачность и небольшой снег, а ночью температура упадет до –22. Скорость ветра будет меняться с 10 до 9 м/с.