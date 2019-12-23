Тридцатиградусный дубак или потепление? Изучаем прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске

До Нового года остаётся чуть больше недели, но синоптики до сих пор не берутся давать точный прогноз на праздничную ночь — слишком переменчива погода в этом декабре. НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы и посмотрел, замерзнем ли мы в ночь с 31 декабря на 1 января.
По данным Gismeteo, погода 31 декабря в Новосибирске обещает быть ясной, температура воздуха днём –19, ночью похолодает до –23. Однако уже в следующем году, 1 января, ожидается потепление до –10, в этот момент город настигнет переменная облачность и небольшой снег, а ночью температура упадет до –22. Скорость ветра будет меняться с 10 до 9 м/с.
По данным «Яндекс.Погоды», днём 31 декабря температура воздуха будет –15 градусов, ночью –16, а уже 1 января всё существенно перевернётся — днём –16, а ночью –15 градусов. Но чтобы вы ничего не перепутали, 31 декабря температура воздуха будет ощущаться как –22, а 1 января как –20. Максимальная скорость ветра в эти дни — 5,3 м/с.
По данным сайта Accuweather.com, днём 31 декабря ожидается –10, а ночью –17 градусов (ощущаться будет как плюс-минус те же самые градусы).
Днём ожидается солнце и во всех смыслах ясность. Такая погода сохранится вплоть до новогодней ночи. Однако уже 1 января ожидается облачность, но без осадков. 31 декабря ветер юго-восточный, 11 км/ч — днём, 9 км/ч — ночью, а днём 1 января — снова 11 км/ч. Порывы достигнут 18 км/ч.
По данным сайта Meteovesti.ru, 31 декабря и 1 января будет пасмурно, а температура воздуха не упадёт ниже –13 градусов.
Почти две недели назад НГС опубликовал самый непонятный прогноз погоды в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января, — тогда температурный разброс составил от –7 до –34 градусов.
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