Чиновники сообщили итоги проверки новосибирского лицея, где учится драчливый четвероклассник

— Нарушений требований законодательства в сфере образования не выявлено. Образовательной организацией созданы безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, — сообщили в официальном ответе из пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области.

В обучении неуправляемого школьника комиссия также не нашла никаких нарушений.



— Школьным психолого-педагогическим консилиумом был определен индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Организовано обучение по индивидуальному учебному плану, обучение по предметам: «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Английский язык», «Шахматы» продолжено в классном коллективе. С 20 апреля 2019 года для обучающегося организовано дистанционное обучение, утвержден график индивидуальных консультаций с учителями, обеспечено тьюторское сопровождение, — сообщается в ответе.



НГС не раз рассказывал об этой проблеме. В 1-м классе Матвей пугал всех драками и неожиданными нападениями с ножницами. В результате в классе пришлось установить видеокамеру, чтобы иметь видеоподтверждение, что именно он стал зачинщиком очередной ссоры. А за несколько лет до этого — весной 2013 года — состоялся суд из-за синяков и следов ожога на теле четырехлетнего мальчика. Ребёнка тогда отдали в приют, его мать Евгению Ш. лишили родительских прав, а опекунство временно передали бабушке. Мать мальчика тогда ещё комментировала ситуацию и объяснила ссадины ребёнка неудачной погоней за котом. Сейчас его мама судится с учительницей — семья обвиняет её в рукоприкладстве, хотя очевидцы и другие родители заявляют, что это не так.

