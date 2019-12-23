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Чиновники сообщили итоги проверки новосибирского лицея, где учится драчливый четвероклассник

Родители в голос обвиняют мальчика в рукоприкладстве, а его мама судится с учительницей

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Представители министерства образования Новосибирской области нагрянули в лицей № 176 после публикации НГС

Представители министерства образования Новосибирской области нагрянули в лицей № 176 после публикации НГС

В лицее № 176 завершилась внеплановая проверка областного министерства образования, которая началась после статьи НГС о происходящем в учебном заведении.

Комиссия проверила условия обучения драчливого школьника. Вердикт: никаких нарушений нет.

— Нарушений требований законодательства в сфере образования не выявлено. Образовательной организацией созданы безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, — сообщили в официальном ответе из пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области.

В обучении неуправляемого школьника комиссия также не нашла никаких нарушений.

— Школьным психолого-педагогическим консилиумом был определен индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Организовано обучение по индивидуальному учебному плану, обучение по предметам: «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Английский язык», «Шахматы» продолжено в классном коллективе. С 20 апреля 2019 года для обучающегося организовано дистанционное обучение, утвержден график индивидуальных консультаций с учителями, обеспечено тьюторское сопровождение, — сообщается в ответе.

НГС не раз рассказывал об этой проблеме. В 1-м классе Матвей пугал всех драками и неожиданными нападениями с ножницами. В результате в классе пришлось установить видеокамеру, чтобы иметь видеоподтверждение, что именно он стал зачинщиком очередной ссоры. А за несколько лет до этого — весной 2013 года — состоялся суд из-за синяков и следов ожога на теле четырехлетнего мальчика. Ребёнка тогда отдали в приют, его мать Евгению Ш. лишили родительских прав, а опекунство временно передали бабушке. Мать мальчика тогда ещё комментировала ситуацию и объяснила ссадины ребёнка неудачной погоней за котом. Сейчас его мама судится с учительницей — семья обвиняет её в рукоприкладстве, хотя очевидцы и другие родители заявляют, что это не так.

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КОММЕНТАРИИ (28)

23 дек 2019 в 17:28

Тюрьма по Матвею плачет горькими слезами.

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23 дек 2019 в 17:27

Господи, из какой ерунды раздувают новость городского масштаба. Я когда училась, у нас на каждой перемене кого-то били смертным боем и всем был норм, никто не стал инвалидом, наоборот - закалились мальчики и девочки, подготовились к жизни. И родители не бегали как полоумные в школу по каждому поводу

Месяц
23 дек 2019 в 17:29

Четвертый класс! Это же детский сад, по сути. Ничего там страшного не может быть априори, в каждом классе есть драчливые дети