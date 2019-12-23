Общественники обвинили Анну Терешкову в хулиганстве из-за поста в Facebook. И пожаловались в полицию

В Новосибирске общественники пожаловались в мэрию и полицию на пост в Facebook, который разместила вице-мэр города Анна Терешкова.
На своей странице она прокомментировала ставший известным на всю страну снимок ледового катка напротив Оперного театра, написав: «Настоящее искусство должно возбуждать! Работа Славы Степанова».
Общественников возмутило подобное высказывание.
— Ничего страшного в том, что каток что-то напоминает — напоминает кому-то и напоминает. Страшно то, что это подчёркивает сотрудник мэрии. Вопрос не к форме катка, а в том, что мэрия считает это допустимым, гордится этим, ещё и подливает масла в огонь, — рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
Он попросил проверить полицию, нет ли в действиях Анны Терешковой преступления по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ростислав Антонов добавил, что жалоба в полицию была отправлена по почте письмом, а обращение в мэрию зарегистрировано через электронную форму.
— Мы из этого [поста] делаем вывод, что так и было задумано. Если человек выходит обнаженным на улицу и начинает что-то демонстрировать — то это административка. Если человек рисует на заборе символ плодородия — это тоже административка, а если мэрия рисует это на городе, то значит это что? Никакой ответственности нет? — добавил Антонов.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что прокомментировала не сам каток и его форму, а именно снимок фотографа.
— Я про работу именно самого фотографа, как автора, именно человека, который представляет искусство, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Рассказала вице-мэр и о своём отношении к жалобе на себя в полицию.
— Бог им судья. Много есть скверов в мире, которые специально нашли для меня мои архитекторы, которые напоминают разные формы, и почему-то ни у кого в мире не появилось никаких ассоциаций, — добавила Анна Терешкова.
Считаете ли вы пост Анны Терешковой хулиганством?
Фотография ледового городка у оперного театра в Новосибирске, который открыли 20 декабря, быстро разлетелась по соцсетям. С виду каток как каток, но если посмотреть с непривычного ракурса — новогодний городок с елкой, катком и ледяными фигурами обретает неприличные очертания. Предлагаем вам также пройти тест и угадать другие места Новосибирска с высоты.