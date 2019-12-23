Общественники обвинили Анну Терешкову в хулиганстве из-за поста в Facebook. И пожаловались в полицию

Фотография катка стала популярной на прошедших выходных Фото: Слава Степанов

В Новосибирске общественники пожаловались в мэрию и полицию на пост в Facebook, который разместила вице-мэр города Анна Терешкова. На своей странице она прокомментировала ставший известным на всю страну снимок ледового катка напротив Оперного театра, написав: «Настоящее искусство должно возбуждать! Работа Славы Степанова». Общественников возмутило подобное высказывание. — Ничего страшного в том, что каток что-то напоминает — напоминает кому-то и напоминает. Страшно то, что это подчёркивает сотрудник мэрии. Вопрос не к форме катка, а в том, что мэрия считает это допустимым, гордится этим, ещё и подливает масла в огонь, — рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Он попросил проверить полицию, нет ли в действиях Анны Терешковой преступления по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ростислав Антонов добавил, что жалоба в полицию была отправлена по почте письмом, а обращение в мэрию зарегистрировано через электронную форму. — Мы из этого [поста] делаем вывод, что так и было задумано. Если человек выходит обнаженным на улицу и начинает что-то демонстрировать — то это административка. Если человек рисует на заборе символ плодородия — это тоже административка, а если мэрия рисует это на городе, то значит это что? Никакой ответственности нет? — добавил Антонов. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила, что прокомментировала не сам каток и его форму, а именно снимок фотографа. — Я про работу именно самого фотографа, как автора, именно человека, который представляет искусство, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Рассказала вице-мэр и о своём отношении к жалобе на себя в полицию. — Бог им судья. Много есть скверов в мире, которые специально нашли для меня мои архитекторы, которые напоминают разные формы, и почему-то ни у кого в мире не появилось никаких ассоциаций, — добавила Анна Терешкова.