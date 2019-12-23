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Еда

Открыл, а потом решил продать: Килёв хочет выручить 5 миллионов за новое кафе на Красном проспекте

Кафе «Хинкалидзе» выставлено на продажу на Avito

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Главное блюдо закусочной — хинкали&nbsp;

Главное блюдо закусочной — хинкали 

Грузинское кафе «Хинкалидзе» выставлено на продажу, за него просят 5 миллионов рублей. 

Заведение «Хинкалидзе» открылось в октябре этого года возле немецкого консульства на Красном проспекте. Это небольшая закусочная на 16 посадочных мест. 

Идея и реализация принадлежали известному новосибирскому предпринимателю Дмитрию Килёву, у которого в этом проекте был партнёр-инвестор. По словам Килёва, он готов продать любой из созданных им бизнесов с самого начала. Дело только в цене.

Как утверждает сам бизнесмен, результаты работы заведения его устраивают, но выставленная цена устраивает ещё больше.

— Мой принцип такой: любой бизнес может быть продан. Если завтра кто-то захочет заплатить за «Хинкалидзе» 5 миллионов рублей, мы, конечно, готовы продать его, поскольку наши вложения в проект были меньше, — говорит предприниматель.

Дмитрий Килёв говорит, что готов продать любой свой бизнес, если найдутся люди, готовые дать за него хорошую цену

Дмитрий Килёв говорит, что готов продать любой свой бизнес, если найдутся люди, готовые дать за него хорошую цену

Выставление на продажу ресторанного бизнеса через несколько месяцев после запуска заведение — нельзя считать обычной практикой, но это случается не так редко. Иногда владельцы просто пытаются таким образом оценить возможную стоимость их бизнеса. Иногда возникают какие-то проблемы у одного из партнёров (и забрать вложенные деньги оказывается возможным только через продажу). 

На том же Avito сейчас есть 125 объявлений о продаже предприятий общественного питания. Самый дорогой лот — сеть из пяти суши-баров за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано 9 декабря, но цена уже успела упасть на 4 тысячи рублей. Ещё одно такое же предприятие (но уже из восьми точек) продается за 8 миллионов рублей.

Первое новосибирское автокафе Jolly Way Pizza на Большевистской предлагают купить за 5,5 миллиона рублей. За 5 миллионов рублей можно стать владельцем «кофейни в центре города». На фотографиях интерьер небольшого заведения Double Point на Советской, которое было открыто летом этого года. Из заведений поменьше можно отметить магазин-бар крафтового пива «13 rules» (на Димитрова), который открылся также в этом году, и теперь стать его хозяином можно за 2,2 миллиона рублей.

Продать предприятие общепита как готовый бизнес удаётся далеко не всегда. Так, например, найти покупателя на закрытый в начале этого ресторан «Жить хорошо» так и не удалось (заведение до сих пор закрыто). Не удалось продать и фастфуд «Слово плову» на Ленина — на его месте владельцы просто открыли кафе другой концепции. Но бывают и удачные примеры таких сделок. Так, в прошлом году ресторанная группа «Конквест» продала новому владельцу один из своих старейших баров «501» (продолжает работать), а в этом году новый хозяин трактира «Печки-лавочки» на Ленина открыл на его месте ресторан «Любить по-русски». 

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продажа бизнесагрузинская кухня
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КОММЕНТАРИИ (28)

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23 дек 2019 в 16:56

Называется решил поиграть в бизнесмена, только ведь никто не купит его забегаловку.

Житель Либерти Сити
23 дек 2019 в 17:12

Проходимец он какой-то, этот килёв. То в Тайланд на ПМЖ уехал, то выручайте, хотят в тюрьму посадить. Потом вернулся, тут, на сайте, рассказывал, как он специально искал "состаренную" напольную плитку. Сейчас снова продаёт. Проходимец какой-то.

Классик
23 дек 2019 в 18:00

Клоун какой-то. За что ни возьмётся, везде позор и провал