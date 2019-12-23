Открыл, а потом решил продать: Килёв хочет выручить 5 миллионов за новое кафе на Красном проспекте

Главное блюдо закусочной — хинкали Фото: Стас Соколов

Грузинское кафе «Хинкалидзе» выставлено на продажу, за него просят 5 миллионов рублей.

Заведение «Хинкалидзе» открылось в октябре этого года возле немецкого консульства на Красном проспекте. Это небольшая закусочная на 16 посадочных мест. Идея и реализация принадлежали известному новосибирскому предпринимателю Дмитрию Килёву, у которого в этом проекте был партнёр-инвестор. По словам Килёва, он готов продать любой из созданных им бизнесов с самого начала. Дело только в цене.

Как утверждает сам бизнесмен, результаты работы заведения его устраивают, но выставленная цена устраивает ещё больше.



— Мой принцип такой: любой бизнес может быть продан. Если завтра кто-то захочет заплатить за «Хинкалидзе» 5 миллионов рублей, мы, конечно, готовы продать его, поскольку наши вложения в проект были меньше, — говорит предприниматель.



Дмитрий Килёв говорит, что готов продать любой свой бизнес, если найдутся люди, готовые дать за него хорошую цену Фото: Стас Соколов

Выставление на продажу ресторанного бизнеса через несколько месяцев после запуска заведение — нельзя считать обычной практикой, но это случается не так редко. Иногда владельцы просто пытаются таким образом оценить возможную стоимость их бизнеса. Иногда возникают какие-то проблемы у одного из партнёров (и забрать вложенные деньги оказывается возможным только через продажу).

На том же Avito сейчас есть 125 объявлений о продаже предприятий общественного питания. Самый дорогой лот — сеть из пяти суши-баров за 10 миллионов рублей. Объявление опубликовано 9 декабря, но цена уже успела упасть на 4 тысячи рублей. Ещё одно такое же предприятие (но уже из восьми точек) продается за 8 миллионов рублей.

Первое новосибирское автокафе Jolly Way Pizza на Большевистской предлагают купить за 5,5 миллиона рублей. За 5 миллионов рублей можно стать владельцем «кофейни в центре города». На фотографиях интерьер небольшого заведения Double Point на Советской, которое было открыто летом этого года. Из заведений поменьше можно отметить магазин-бар крафтового пива «13 rules» (на Димитрова), который открылся также в этом году, и теперь стать его хозяином можно за 2,2 миллиона рублей.

