Прокуратура просит оставить на свободе водителя троллейбуса, который уронил козырёк на двух коллег

В Кировском районном суде Новосибирска завершились прения по делу водителя троллейбуса Константина Бубенова, которого обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой.
Гособвинитель попросила признать Константина Бубенова виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и приговорить его к двум годам ограничения свободы, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.
Как уточнили в прокуратуре, этот вид наказания подразумевает то, что осуждённому нужно один раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Также Константину Бубенову нельзя будет менять место жительства без её согласия и в принципе выезжать за пределы города.
В прокуратуре отметили, что Константина Бубенова судят впервые, а значит, лишение свободы по этой статье ему назначать нельзя.
— Ему можно было бы назначить лишение свободы, если бы у него были отягчающие наказание обстоятельства, допустим, рецидив преступления, а он у нас ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Следовательно, самое суровое наказание, которое может быть назначено, — это ограничение свободы, — пояснили в прокуратуре Кировского района Новосибирска.
По её данным, сторона защиты просила суд о снисхождении и минимально возможном наказании для Константина Бубенова, поскольку он полностью признал вину, раскаялся и сделал для себя выводы, а кроме того, у него есть заболевания и несовершеннолетний ребёнок на иждивении.
Происшествие, из-за которого Константин Бубенов оказался на скамье подсудимых, случилось 22 июля 2019 года. Водитель троллейбуса закончил смену и возвращался в депо на Сибиряков-Гвардейцев. Когда он заезжал на территорию, то не рассчитал манёвр и задел козырёк административного здания. В этот момент на крыльце стояли две сотрудницы МКП «Горэлектротранспорт»: одна погибла на месте, вторая надолго попала в больницу. Позже дочь погибшей сотрудницы депо отсудила у «Горэлектротранспорта» компенсацию морального вреда — 750 тысяч рублей. Ответчик не стал обжаловать решение суда, и оно вступило в законную силу.
Недавно Кировский районный суд также вынес приговор по другому делу о «причинении смерти по неосторожности»: ранее не судимому любителю компьютерной игры World of Tanks дали 1 год 5 месяцев ограничения свободы за то, что он нечаянно застрелил незнакомца во дворе своего дома.