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Криминал

Прокуратура просит оставить на свободе водителя троллейбуса, который уронил козырёк на двух коллег

Водителя просят признать виновным в смерти по неосторожности

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Константина Бубенова обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой на территории троллейбусного депо на Сибиряков-Гвардейцев

Константина Бубенова обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой на территории троллейбусного депо на Сибиряков-Гвардейцев

В Кировском районном суде Новосибирска завершились прения по делу водителя троллейбуса Константина Бубенова, которого обвиняют в гибели коллеги под бетонной плитой.

Гособвинитель попросила признать Константина Бубенова виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и приговорить его к двум годам ограничения свободы, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

Как уточнили в прокуратуре, этот вид наказания подразумевает то, что осуждённому нужно один раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Также Константину Бубенову нельзя будет менять место жительства без её согласия и в принципе выезжать за пределы города. 

В прокуратуре отметили, что Константина Бубенова судят впервые, а значит, лишение свободы по этой статье ему назначать нельзя.

— Ему можно было бы назначить лишение свободы, если бы у него были отягчающие наказание обстоятельства, допустим, рецидив преступления, а он у нас ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Следовательно, самое суровое наказание, которое может быть назначено, — это ограничение свободы, — пояснили в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

По её данным, сторона защиты просила суд о снисхождении и минимально возможном наказании для Константина Бубенова, поскольку он полностью признал вину, раскаялся и сделал для себя выводы, а кроме того, у него есть заболевания и несовершеннолетний ребёнок на иждивении.

Происшествие, из-за которого Константин Бубенов оказался на скамье подсудимых, случилось 22 июля 2019 года. Водитель троллейбуса закончил смену и возвращался в депо на Сибиряков-Гвардейцев. Когда он заезжал на территорию, то не рассчитал манёвр и задел козырёк административного здания. В этот момент на крыльце стояли две сотрудницы МКП «Горэлектротранспорт»: одна погибла на месте, вторая надолго попала в больницу. Позже дочь погибшей сотрудницы депо отсудила у «Горэлектротранспорта» компенсацию морального вреда — 750 тысяч рублей. Ответчик не стал обжаловать решение суда, и оно вступило в законную силу.

Недавно Кировский районный суд также вынес приговор по другому делу о «причинении смерти по неосторожности»: ранее не судимому любителю компьютерной игры World of Tanks дали 1 год 5 месяцев ограничения свободы за то, что он нечаянно застрелил незнакомца во дворе своего дома.

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Кировский районный судпричинение смерти по неосторожности
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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
23 дек 2019 в 16:04

Как же все боятся зоны. Хотя, когда совершают преступления то смелые такие все...

Фото пользователя
23 дек 2019 в 16:04

Нет, его надо посадить, чтобы другим урок был.

DrAlex
23 дек 2019 в 16:12

Работал раньше кондуктором в троллейбусе, работа скотская.