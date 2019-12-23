Прокуратура просит оставить на свободе водителя троллейбуса, который уронил козырёк на двух коллег

Как уточнили в прокуратуре, этот вид наказания подразумевает то, что осуждённому нужно один раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Также Константину Бубенову нельзя будет менять место жительства без её согласия и в принципе выезжать за пределы города.

Гособвинитель попросила признать Константина Бубенова виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и приговорить его к двум годам ограничения свободы, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

В прокуратуре отметили, что Константина Бубенова судят впервые, а значит, лишение свободы по этой статье ему назначать нельзя.



— Ему можно было бы назначить лишение свободы, если бы у него были отягчающие наказание обстоятельства, допустим, рецидив преступления, а он у нас ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Следовательно, самое суровое наказание, которое может быть назначено, — это ограничение свободы, — пояснили в прокуратуре Кировского района Новосибирска.



По её данным, сторона защиты просила суд о снисхождении и минимально возможном наказании для Константина Бубенова, поскольку он полностью признал вину, раскаялся и сделал для себя выводы, а кроме того, у него есть заболевания и несовершеннолетний ребёнок на иждивении.

Происшествие, из-за которого Константин Бубенов оказался на скамье подсудимых, случилось 22 июля 2019 года. Водитель троллейбуса закончил смену и возвращался в депо на Сибиряков-Гвардейцев. Когда он заезжал на территорию, то не рассчитал манёвр и задел козырёк административного здания. В этот момент на крыльце стояли две сотрудницы МКП «Горэлектротранспорт»: одна погибла на месте, вторая надолго попала в больницу. Позже дочь погибшей сотрудницы депо отсудила у «Горэлектротранспорта» компенсацию морального вреда — 750 тысяч рублей. Ответчик не стал обжаловать решение суда, и оно вступило в законную силу.