Пешеход бросился в поток машин на Немировича-Данченко — на видео попал момент аварии

Сегодня утром 23 декабря в Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко, рядом с поворотом на Тихвинскую, машина задела пешехода, который перебегал дорогу.

— Поступала заявка в 9 часов утра, что было что-то похожее, но пешеход с места скрылся, видимо, не получив повреждений. Сообщений из больниц тоже не поступало, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД.

Момент, как пешеход бежит между машинами, а затем пересекается с автомобилем, попал на видеорегистратор одной из соседних машин.