23 декабря понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия

Пешеход бросился в поток машин на Немировича-Данченко — на видео попал момент аварии

В ГИБДД уточнили, что после происшествия молодой человек скрылся

2 310
6 Обсудить

Поделиться

Инцидент произошёл около 8 утра

Инцидент произошёл около 8 утра

Сегодня утром 23 декабря в Кировском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко, рядом с поворотом на Тихвинскую, машина задела пешехода, который перебегал дорогу. 

— Поступала заявка в 9 часов утра, что было что-то похожее, но пешеход с места скрылся, видимо, не получив повреждений. Сообщений из больниц тоже не поступало, — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД. 

Момент, как пешеход бежит между машинами, а затем пересекается с автомобилем, попал на видеорегистратор одной из соседних машин.

19 декабря у Заельцовского парка неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. 21-летнего пострадавшего мужчину с переломом правого бедра в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

сбили пешехода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

fat
23 дек 2019 в 15:31

Судя по звуку удара, "убежал" он либо в какой-нибудь сугроб на обочине, либо был погружен в багажник - прилетело ему будь здоров, после такого не бегают

с богаткова
23 дек 2019 в 15:24

Убежал пешеход пока лещей не получил.

Фото пользователя
23 дек 2019 в 15:24

Правильно, что пешеход скрылся. Ведь сам виноват.