Детскую поликлинику на Фрунзе закрыли на ремонт — родителей теперь отправляют по двум адресам

Детское отделение Городской клинической поликлиники № 1 закрыли на капитальный ремонт — с 23 декабря там не принимают пациентов. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели — они прислали объявление, в котором указано, что больных будут принимать в поликлиниках на улицах Ольги Жилиной, 71 и Орджоникидзе, 30.



В приемной главврача ГКП № 1 подтвердили информацию о ремонте, однако не уточнили, куда переезжает отделение. Информация о переезде появилась на сайте поликлиники:



«В связи с начавшимся ремонтом и переездом детского отделения из здания Фрунзе, 57а в здание Ольги Жилиной, 71 изменились телефоны для справок», — указано на сайте поликлиники (орфография и пунктуация сохранены). О переезде отделения на Орджоникидзе информации нет. Там же указано, что ориентировочная дата окончания ремонта — 1 марта 2020 года.

