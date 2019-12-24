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Здоровье

Детскую поликлинику на Фрунзе закрыли на ремонт — родителей теперь отправляют по двум адресам

Рассказываем, сколько продлится ремонт и куда везти заболевших детей

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Поликлиника будет закрыта до марта 2020 года

Поликлиника будет закрыта до марта 2020 года

Детское отделение Городской клинической поликлиники № 1 закрыли на капитальный ремонт — с 23 декабря там не принимают пациентов. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели — они прислали объявление, в котором указано, что больных будут принимать в поликлиниках на улицах Ольги Жилиной, 71 и Орджоникидзе, 30.

В приемной главврача ГКП № 1 подтвердили информацию о ремонте, однако не уточнили, куда переезжает отделение. Информация о переезде появилась на сайте поликлиники:

«В связи с начавшимся ремонтом и переездом детского отделения из здания Фрунзе, 57а в здание Ольги Жилиной, 71 изменились телефоны для справок», — указано на сайте поликлиники (орфография и пунктуация сохранены). О переезде отделения на Орджоникидзе информации нет. Там же указано, что ориентировочная дата окончания ремонта — 1 марта 2020 года.

На сайте госзакупок корреспонденту НГС удалось найти два контракта для ГКП № 1 — на сумму 27 734 360,69 рубля и 29 580 319,20 рубля. Согласно документам, ремонт по одному контракту закончат 25 марта, а по второму — 1 октября 2020 года. 

Согласно информации в объявлении, которое распространяют горожане, педиатрическое отделение расформируют на две поликлиники<br>

Согласно информации в объявлении, которое распространяют горожане, педиатрическое отделение расформируют на две поликлиники

В октябре НГС рассказывал, что в посёлке Гвардейский закрыли новую поликлинику на улице Лейтенанта Амосова, 64, которую торжественно открывали 27 августа.

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здравоохранениекапремонт
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КОММЕНТАРИИ (9)

Печальная
24 дек 2019 в 09:35

Вот спасибо за действительно полезную информацию. У врача бываем один-два раза за год, так что без этой статьи и не узнали бы куда бежать если что. С наступающим.)

Академовец
24 дек 2019 в 09:31

Забавно! Бесполезные катки да ёлки у НОВАТа устанавливают развлечения ради,а что жизненно важно закрывают.

Хна
24 дек 2019 в 09:23

Спасибо, что написали. А ремонт дело не плохое.