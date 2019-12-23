Синоптики ждут порывов ветра до 23 м/с: к Новосибирской области приближается циклон

После того, как осадки прекратятся, в Новосибирске похолодает Фото: Александр Ощепков

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине недели: циклоны принесут в город и регион снегопады и метели с порывистым ветром.

— Мы предполагаем, что юг западной Сибири будет находиться в ближайшие трое суток под влиянием активной циклонической деятельности. Один циклон у нас проходит, но на ходу второй ныряющий циклон, который из районов северного Урала ныряет на юго-восток, в нашем направлении. И всё это вместе взятое будет определять погоду в основном облачную, со снегопадами, метелями, с порывистым ветром: завтра ветер в порывах до 15–17 метров в секунду, а 25 [декабря] усилится до 17–23 метров в секунду, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



По его словам, в эти дни в регионе может идти как обычный, так и мокрый снег. Особенно интенсивными снегопады могут быть местами в среду, 25 декабря, синоптики не исключают снежных заносов. В четверг, 26 декабря, осадки в регионе постепенно прекратятся — на территорию Новосибирской области вторгнется холодный арктический антициклон.

Во вторник, 24 декабря, в Новосибирской области ночью ожидается –12…–17 градусов, местами температура понизится до –23. Днём воздух прогреется до –4…–11. В среду, 25 декабря, ночная температура в регионе будет колебаться в диапазоне от –8 до –23 градусов, дневная останется на прежнем уровне. В четверг, 26 декабря, синоптики прогнозируют ночью от –8 до –23 градусов, днём ожидается до –9...–14, местами до –20. В Новосибирске во вторник, согласно прогнозу, ночная температура будет держаться на уровне –13 градусов, в пригороде может быть прохладнее: до –17. Днём ожидается около –12 градусов. Особенно тёплой для города будет среда: синоптики прогнозируют ночью –12 градусов, днём до –5. В четверг ночью в Новосибирске будет –10 градусов. Такая же температура сохранится и к утру, но потом в течение дня она может понизиться до –18, сообщил Ренад Ягудин.

