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Забавный синий кот стал героем календаря на 2020 год — он соединяет ДНК и сидит за компьютером

На его страницах синий кот рассказывает, чем занимаются сибирские учёные

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В календаре рассказывают о самых масштабных проектах СО РАН. На картинке кот работает в Национальном центре компетенций «Генетические технологии»&nbsp;

В календаре рассказывают о самых масштабных проектах СО РАН. На картинке кот работает в Национальном центре компетенций «Генетические технологии» 

Сибирское отделение Российской академии наук выпустило забавный календарь на 2020 год — его главным героем стал синий кот, который занимается наукой. 

Ещё на этапе первого эскиза у нас возник герой календаря — Кот Ученый. Нам кажется, что получился близкий каждому из сказок образ, который помогает понять сложные научные проекты. Календарь выполнен в такой стилистике, которая, с одной стороны, вызывает в памяти роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», достижения науки в советский период, но с другой — чувствуется современный дух развития науки, видятся картинки прекрасного будущего, которое у нее есть, — рассказала начальник управления по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН Юлия Позднякова.

На страницах календаря рассказывается о 12 важнейших научных проектах, над которыми работают сибирские учёные. Например, «Сибирский кольцевой источник фотонов» — СКИФ (Кольцово), Центр цифрового мониторинга озера Байкал (Иркутск), Научно-образовательный центр «Космические информационные системы и технологии»(Красноярск), Центр новых материалов (Томск) и другие.

Иллюстрации для календаря выполнила новосибирская художница Елена Рюмина. Здесь кот&nbsp;— физик, он работает на «СКИФе»<br>

Иллюстрации для календаря выполнила новосибирская художница Елена Рюмина. Здесь кот — физик, он работает на «СКИФе»

По задумке авторов, календарь должен показать, что Сибирь&nbsp;— место притяжения для научных открытий

По задумке авторов, календарь должен показать, что Сибирь — место притяжения для научных открытий

Тираж календаря оставил всего 400 экземпляров. Его подарят промышленным иинновационным партнерам СО РАН, ректорам университетов и директорам институтов, но его несколько экземпляров разыграют в социальных сетях СО РАН

На каждой странице есть QR-код, с помощью которого можно узнать больше о проекте.<br><br>Кот-программист работает в Сибирском национальном центре высокопроизводительных вычислений обработки и хранения данных — СНЦ ВВОД&nbsp;

На каждой странице есть QR-код, с помощью которого можно узнать больше о проекте.

Кот-программист работает в Сибирском национальном центре высокопроизводительных вычислений обработки и хранения данных — СНЦ ВВОД 

В декабре волонтёры приюта Академгородка выпустили календарь с фотографиями красивых бездомных собак — его издали ограниченным тиражом.

Также новосибирские компании активно готовятся к Новому году. Накануне ЦФТ и «Авантел» выпустили традиционные новогодние календари с обнажёнными моделями — НГС публикует лучшие фото.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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23 дек 2019 в 18:01

Где купить такой календарь?

саныч
23 дек 2019 в 18:06

Какое убожество , неужели не осталось нормальных художников ? Сравните кота Матроскина и это недоумение и поймете о чем я говорю . ((

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23 дек 2019 в 18:03

Срамота...