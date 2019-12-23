Забавный синий кот стал героем календаря на 2020 год — он соединяет ДНК и сидит за компьютером

Сибирское отделение Российской академии наук выпустило забавный календарь на 2020 год — его главным героем стал синий кот, который занимается наукой.
— Ещё на этапе первого эскиза у нас возник герой календаря — Кот Ученый. Нам кажется, что получился близкий каждому из сказок образ, который помогает понять сложные научные проекты. Календарь выполнен в такой стилистике, которая, с одной стороны, вызывает в памяти роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», достижения науки в советский период, но с другой — чувствуется современный дух развития науки, видятся картинки прекрасного будущего, которое у нее есть, — рассказала начальник управления по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН Юлия Позднякова.
На страницах календаря рассказывается о 12 важнейших научных проектах, над которыми работают сибирские учёные. Например, «Сибирский кольцевой источник фотонов» — СКИФ (Кольцово), Центр цифрового мониторинга озера Байкал (Иркутск), Научно-образовательный центр «Космические информационные системы и технологии»(Красноярск), Центр новых материалов (Томск) и другие.
Тираж календаря оставил всего 400 экземпляров. Его подарят промышленным иинновационным партнерам СО РАН, ректорам университетов и директорам институтов, но его несколько экземпляров разыграют в социальных сетях СО РАН
В декабре волонтёры приюта Академгородка выпустили календарь с фотографиями красивых бездомных собак — его издали ограниченным тиражом.
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