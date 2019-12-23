Забавный синий кот стал героем календаря на 2020 год — он соединяет ДНК и сидит за компьютером

В календаре рассказывают о самых масштабных проектах СО РАН. На картинке кот работает в Национальном центре компетенций «Генетические технологии»

Сибирское отделение Российской академии наук выпустило забавный календарь на 2020 год — его главным героем стал синий кот, который занимается наукой.

— Ещё на этапе первого эскиза у нас возник герой календаря — Кот Ученый. Нам кажется, что получился близкий каждому из сказок образ, который помогает понять сложные научные проекты. Календарь выполнен в такой стилистике, которая, с одной стороны, вызывает в памяти роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», достижения науки в советский период, но с другой — чувствуется современный дух развития науки, видятся картинки прекрасного будущего, которое у нее есть, — рассказала начальник управления по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН Юлия Позднякова.