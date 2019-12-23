В СГК рассказали, какие теплотрассы отремонтируют следующим летом — показываем на карте

Согласно плану, предоставленному компанией, всего с 15 мая по 15 сентября 2020 года теплоэнергетики охватят капитальным ремонтом 9 участков теплосетей — восемь магистральных и один внутриквартальный. В общей сложности под замену попадут более 4 тысяч метров труб. Коммунальщики планируют капитально отремонтировать теплотрассы на улицах Дмитрия Донского (256 метров), Дачной (274 метра), Национальной (518 метров), Владимировской (152 метра), Котовского — Широкой (1500 метров), Котовского (498 метров), Сибиряков-Гвардейцев (130 метров), Пожарского (322 метра) и дамбе Октябрьского моста (798 метров).

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, какие участки теплотрасс планируют капитально отремонтировать в Новосибирске в следующем году.

Кроме того, в следующем году СГК продолжит работать над инвестиционным проектом по реконструкции теплосети в районе улиц Кошурникова — Бориса Богаткова.

— Окончание работ намечено на сентябрь 2020 года, — говорится в плане ремонта.