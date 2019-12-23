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В СГК рассказали, какие теплотрассы отремонтируют следующим летом — показываем на карте

В общей сложности теплоэнергетики планируют заменить больше 4000 метров труб

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Всего коммунальщики запланировали капитально отремонтировать 9 участков теплосетей

Всего коммунальщики запланировали капитально отремонтировать 9 участков теплосетей

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, какие участки теплотрасс планируют капитально отремонтировать в Новосибирске в следующем году. 

Согласно плану, предоставленному компанией, всего с 15 мая по 15 сентября 2020 года теплоэнергетики охватят капитальным ремонтом 9 участков теплосетей — восемь магистральных и один внутриквартальный. В общей сложности под замену попадут более 4 тысяч метров труб. Коммунальщики планируют капитально отремонтировать теплотрассы на улицах Дмитрия Донского (256 метров), Дачной (274 метра), Национальной (518 метров), Владимировской (152 метра), Котовского — Широкой (1500 метров), Котовского (498 метров), Сибиряков-Гвардейцев (130 метров), Пожарского (322 метра) и дамбе Октябрьского моста (798 метров).

Кроме того, в следующем году СГК продолжит работать над инвестиционным проектом по реконструкции теплосети в районе улиц Кошурникова — Бориса Богаткова. 

— Окончание работ намечено на сентябрь 2020 года, — говорится в плане ремонта.

Ранее в «Сибирской генерирующей компании» заявили, что увеличат в полтора раза высоту дымовых труб на ТЭЦ-4. Рассказываем, зачем это нужно.

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СГК
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КОММЕНТАРИИ (27)

cjdf
23 дек 2019 в 12:43

Серьезно? Вот эти 8 красненьких загогулин/червячков называется капитальным ремонтом изношенных трасс города? И как это спасет нас от дальнейших фонтанов кипятка, отключением воды круглый год и отопления зимой?? Сколько нам там за это доплатить придется?...миллиардов имеется ввиду доплатить. Короче- сплошные вопросы.

Ахахахаха
23 дек 2019 в 13:05

Тоже, наверное, в форме члена теплотрассы выложат, как мэрия каток.

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23 дек 2019 в 12:46

СГН решила рассмешить горожан своими планами?