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Город Тест

На что это похоже? Тест — угадайте место в Новосибирске по фото с высоты

Вид ледового города сверху насмешил всю страну. А как выглядят другие здания и объекты?

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Ледовый городок у Оперного с высоты

Ледовый городок у Оперного с высоты

Фото новосибирского ледового городка с высоты — а точнее, его узнаваемые очертания — насмешило всю страну. Снимки с необычного ракурса часто позволяют по новому взглянуть на хорошо знакомые места. НГС предлагает полюбоваться ещё несколькими кадрами Новосибирска с высоты от фотографа Славы Степанова, а заодно угадать, что за места на них запечатлены.

Фото № 1

Фото № 1

    Фото № 2

    Фото № 2

      Фото № 3

      Фото № 3

        Фото № 4

        Фото № 4

          Фото № 5. На крыше какого здания красуется название города?

          Фото № 5. На крыше какого здания красуется название города?

            Фото № 6

            Фото № 6

              Фото № 7

              Фото № 7

                Фото № 8

                Фото № 8

                  Фото № 9

                  Фото № 9

                    Фото № 10

                    Фото № 10

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                      интересный тестНовосибирск с высоты
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                      КОММЕНТАРИИ (35)

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                      23 дек 2019 в 12:24

                      Где Членосибирск? Маяк стебется с утра над нами

                      23 дек 2019 в 12:29

                      А не пошли бы вы, Господа Гусары, на..каток!

                      Гость
                      23 дек 2019 в 12:32

                      8 правильных ответов и это при том, что я не Слава и с высоты не снимаю.
                      Давайте следующий тест от тех кто по канализации лазит.Как их там- диггеры???