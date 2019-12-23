На что это похоже? Тест — угадайте место в Новосибирске по фото с высоты

Фото новосибирского ледового городка с высоты — а точнее, его узнаваемые очертания — насмешило всю страну. Снимки с необычного ракурса часто позволяют по новому взглянуть на хорошо знакомые места. НГС предлагает полюбоваться ещё несколькими кадрами Новосибирска с высоты от фотографа Славы Степанова, а заодно угадать, что за места на них запечатлены.
13 декабря 2019
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