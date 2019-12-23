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Криминал

ОМОН ворвался к организаторам притона в Новосибирске — публикуем оперативное видео

Лидера группы, её мужа и сына заключили под стражу

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Полиции пришлось ломать дверь, чтобы ликвидировать притон

Полиции пришлось ломать дверь, чтобы ликвидировать притон

Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании притона для занятия проституцией.

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с ноября 2009 года по ноябрь 2018 года 60-летняя жительница Калининского района, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, организовала преступную группу, занимавшуюся в разных районах Новосибирска организацией занятия проституцией и вовлечением в нее девушек. В состав созданной ею организованной группы входили муж и сын. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще 7 лиц, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 

В объектив оперативников попали трое фигурантов

Видео: NGS.RU

По данным ведомства, подозреваемые вовлекали в занятие проституцией женщин из Новосибирской области и близлежащих регионов Сибири. Женщинам обещали высокую зарплату и стабильный доход. Их привозили в арендованные квартиры в Калининском и Заельцовском районах. В месяц они зарабатывали около миллиона рублей. 

— В ноябре 2018 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области деятельность участников организованной преступной группы была пресечена. При обыске по месту проживания задержанных полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для доказательства их противоправных действий, — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя лидера организованной группы, её мужа и сына заключили под стражу. Трое фигурантов сейчас находятся под подпиской о невыезде, двое — под домашним арестом.


Напомним, в мае 2018 года в Новосибирске состоялся суд над 46-летним мужчиной, который организовал в арендованной квартире притон для занятия проституцией.

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проституцияпритон
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КОММЕНТАРИИ (30)

Гость
23 дек 2019 в 11:47

Встречаются два мужика.
Ты чем занимаешься?
Да публичный дом открыл.
И почём там у тебя?
Орально- 500 рублей
Анально- 1500 рублей.
А вагинально?
Ну ты понимаешь, пока ещё не развернулся, один работаю.

Царь просто Царь
23 дек 2019 в 11:43

А остальные притоны когда накроют ? весь интернет в рекламе .... не можете победить - легализуйте , как в Голландии и возьмите под контроль.

Фото пользователя
23 дек 2019 в 11:51

Оперативно работают оперативники,да и новости подаются свежие,в 2009 начал работать притон в 2018 притон оперативно захватили оперативники(прошло каких то 9 лет) и новость об этом тоже появилась оперативно.Всем спасибо за оперативность.