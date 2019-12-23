ОМОН ворвался к организаторам притона в Новосибирске — публикуем оперативное видео

— В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с ноября 2009 года по ноябрь 2018 года 60-летняя жительница Калининского района, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичное преступление, организовала преступную группу, занимавшуюся в разных районах Новосибирска организацией занятия проституцией и вовлечением в нее девушек. В состав созданной ею организованной группы входили муж и сын. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще 7 лиц, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Новосибирская полиция опубликовала оперативное видео с задержанием подозреваемых в создании притона для занятия проституцией .

По данным ведомства, подозреваемые вовлекали в занятие проституцией женщин из Новосибирской области и близлежащих регионов Сибири. Женщинам обещали высокую зарплату и стабильный доход. Их привозили в арендованные квартиры в Калининском и Заельцовском районах. В месяц они зарабатывали около миллиона рублей.

— В ноябре 2018 года в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области деятельность участников организованной преступной группы была пресечена. При обыске по месту проживания задержанных полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для доказательства их противоправных действий, — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя лидера организованной группы, её мужа и сына заключили под стражу. Трое фигурантов сейчас находятся под подпиской о невыезде, двое — под домашним арестом.



Напомним, в мае 2018 года в Новосибирске состоялся суд над 46-летним мужчиной, который организовал в арендованной квартире притон для занятия проституцией.