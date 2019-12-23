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Образование

Власти объявили о строительстве нового здания для переполненной школы Академгородка

Ради этого здания жители выходили на митинг

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Учеников переведут в другие школы

Учеников переведут в другие школы

Строительство нового здания для переполненной гимназии № 3 в Академгородке начнется в мае 2020 года — об этом заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на конференции родителей гимназии № 3 в субботу, 21 декабря. 

— Решение было принято буквально неделю назад. На февральской сессии 2020 года мы передвигаем 300 миллионов региональных денег на строительство третьей гимназии и начинаем ее строить, как и договаривались, по завершению учебного года. Речь идёт о том, что строительство сможем начать в районе 15 мая. Мы завершаем учебный год, закрепляем детей, которые сдают государственный итоговый аттестат, за пунктами, и после этого начинаем «выселение» жителей школы на другие помещения и снос здания, — сказал Федорчук. 

Строительство школы, по словам Федорчука, закончится к сентябрю 2021 года, но в контракте планируется указать поздний срок:

— По контракту мы все равно ставим 31 декабря 2021 года. За год школу мы можем и не построить. Это большая школа. Полтора года — это оптимальный вариант, — пояснил министр. 

Ранее мэрия Новосибирска выдала разрешение на снос старого здания школы. Федорчук отметил, что «это самый оптимальный вариант». 


— У нас есть четкие заключения всех инстанций, которые сформулировали, что это здание типовое. Мы этот вариант прорабатывали в различных аспектах, и на сегодняшний день для жителей Советского района, для учащихся и родителей гимназии создание современного проекта и его реализация по типовому проекту, который у нас уже апробирован не один раз, — это оптимальный выход. Когда вы получите современную школу, в которую в одну смену входит намного больше, чем 1100 учеников. У нас в других школах, которые по этому типовому проекту построены, обучаются 1300, я это знаю, — подытожил Федорчук.

Видео: vk.com/ofpo_pristroika_gimnaziya3

Сейчас гимназия № 3 настолько переполнена, что весной прошлого года в Академгородке прошёл митинг с требованием сделать пристройку к ней.

Проблема переполненных школ актуальна и для других районов Новосибирска. Мы публиковали колонку одной из мам, которая рассказала, в каких стесненных условиях учится её дочка.

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школаАкадемгородок
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КОММЕНТАРИИ (31)

Лапшиед
23 дек 2019 в 12:22

Пусть строят школу большую, вместительную, современную, оснащенную всем необходимым. Как на Родниках или Плющихе, например. А если еще и бассейн будет, то вообще не плохо.

Три кита
23 дек 2019 в 12:20

Я правильно понимаю, будут сносить и строить новое? Это правильное решение. Никаких ремонтов и реконструкций.

Из погреба
23 дек 2019 в 12:19

А для нас, нищих, бездомных из погребов, когда власти жилье построят? Мы работаем, плотим нологи.