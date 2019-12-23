Власти объявили о строительстве нового здания для переполненной школы Академгородка

Учеников переведут в другие школы Фото: Ольга Бурлакова

Строительство нового здания для переполненной гимназии № 3 в Академгородке начнется в мае 2020 года — об этом заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на конференции родителей гимназии № 3 в субботу, 21 декабря.

— Решение было принято буквально неделю назад. На февральской сессии 2020 года мы передвигаем 300 миллионов региональных денег на строительство третьей гимназии и начинаем ее строить, как и договаривались, по завершению учебного года. Речь идёт о том, что строительство сможем начать в районе 15 мая. Мы завершаем учебный год, закрепляем детей, которые сдают государственный итоговый аттестат, за пунктами, и после этого начинаем «выселение» жителей школы на другие помещения и снос здания, — сказал Федорчук.



Строительство школы, по словам Федорчука, закончится к сентябрю 2021 года, но в контракте планируется указать поздний срок: — По контракту мы все равно ставим 31 декабря 2021 года. За год школу мы можем и не построить. Это большая школа. Полтора года — это оптимальный вариант, — пояснил министр.

Ранее мэрия Новосибирска выдала разрешение на снос старого здания школы. Федорчук отметил, что «это самый оптимальный вариант».

— У нас есть четкие заключения всех инстанций, которые сформулировали, что это здание типовое. Мы этот вариант прорабатывали в различных аспектах, и на сегодняшний день для жителей Советского района, для учащихся и родителей гимназии создание современного проекта и его реализация по типовому проекту, который у нас уже апробирован не один раз, — это оптимальный выход. Когда вы получите современную школу, в которую в одну смену входит намного больше, чем 1100 учеников. У нас в других школах, которые по этому типовому проекту построены, обучаются 1300, я это знаю, — подытожил Федорчук.



Видео: vk.com/ofpo_pristroika_gimnaziya3