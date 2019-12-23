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В Новосибирске нашли влюбленных подростков, которые пропали вместе

Оксана и Артём не появлялись дома почти неделю

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Подростки нашлись этой ночью

Подростки нашлись этой ночью

Волонтеры новосибирского поискового отряда «Маяк» сообщили о благополучном завершении поисков 15-летней Оксаны Буровой 17-летнего Артёма Рудакова, которые вместе пропали днём в четверг, 19 декабря.

— Сегодня завершились поиски Буровой Оксаны Витальевны и Рудакова Артема Николаевича. Подростки найдены, живы! В данный момент они общаются с сотрудниками полиции. Спасибо всем, кто помогал в поиске, кто выезжал на автономные задачи, кто звонил и оставлял свидетельства! — рассказали в «Маяке».

Как ранее рассказывал руководитель поискового отряда Павел Злобин, Оксана и Артём ушли из дома одновременно и находились вместе.

В ноябре в Новосибирске пропал 11-летний школьник. Во второй половине дня ребёнок ушёл гулять с собакой и пропал. Известно, что перед тем, как исчезнуть, мальчик поссорился с мамой. Ребенка нашли на следующий день. 

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