В Новосибирске нашли влюбленных подростков, которые пропали вместе

Волонтеры новосибирского поискового отряда «Маяк» сообщили о благополучном завершении поисков 15-летней Оксаны Буровой 17-летнего Артёма Рудакова, которые вместе пропали днём в четверг, 19 декабря.

— Сегодня завершились поиски Буровой Оксаны Витальевны и Рудакова Артема Николаевича. Подростки найдены, живы! В данный момент они общаются с сотрудниками полиции. Спасибо всем, кто помогал в поиске, кто выезжал на автономные задачи, кто звонил и оставлял свидетельства! — рассказали в «Маяке».



Как ранее рассказывал руководитель поискового отряда Павел Злобин, Оксана и Артём ушли из дома одновременно и находились вместе.