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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом 7-классника из Новосибирска, которого нашли мёртвым дома

Предположительно, мальчик умер после употребления снюса

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Трагедия случилась в ноябре. Официально никто не подтверждает, что мальчик употреблял снюсы

Трагедия случилась в ноябре. Официально никто не подтверждает, что мальчик употреблял снюсы

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ.  В их числе — история семиклассника из Новосибирска, которого нашли мёртвым дома. После случившегося в родительских чатах стали распространять информацию, что мальчик употреблял снюсы. Позже знакомые подростка рассказали НГС о распространенности снюса в их школах.

— В эфире одного из федеральных каналов обсуждалась проблема свободного распространения заменителей табака и его аналогов по всей России. По данным СМИ, таким продуктом отравились несколько подростков в Новосибирске и Башкортостане. Один из случаев отравления закончился смертельным исходом. По данным фактам следственными органами регионального СУ СК России организованы доследственные проверки, — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин не только поручил взять проведение данных проверок и расследование уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства, а также потребовал от руководителей региональных следственных управлений СК России оперативно доложить об их ходе и результатах.

После смерти семиклассника через несколько дней рядом с одним из кафе в Железнодорожном районе умер 12-летний мальчик. Одна из посетительниц рассказала, что видела, как погибший ребёнок с другом пронесли в туалет газовые баллончики. Оба явления — употребление снюсов и сниффинг (газовая токсикомания) — не что-то новое, среди школьников это было популярно еще несколько лет назад (здесь мы публиковали откровенные рассказы детей об этом). Журналист НГС попросил психиатров-наркологов объяснить, почему подростки употребляют такие вещества, как родителям вычислить опасные увлечения и, самое главное, где получить помощь бесплатно.

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отравление снюсомснюс в школах
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КОММЕНТАРИИ (8)

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22 дек 2019 в 23:19

Ого!, сейчас резко всех этих нюхальщиков и диллеров дури закроют. Уверен в этом! Правда, не на все сто.

Гость
22 дек 2019 в 23:16

Если не будет запрета законодательно, то и нафиг его контроль.

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22 дек 2019 в 23:14

Ему по должности это положено.