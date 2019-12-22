Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом 7-классника из Новосибирска, которого нашли мёртвым дома

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ. В их числе — история семиклассника из Новосибирска, которого нашли мёртвым дома. После случившегося в родительских чатах стали распространять информацию, что мальчик употреблял снюсы. Позже знакомые подростка рассказали НГС о распространенности снюса в их школах.

— В эфире одного из федеральных каналов обсуждалась проблема свободного распространения заменителей табака и его аналогов по всей России. По данным СМИ, таким продуктом отравились несколько подростков в Новосибирске и Башкортостане. Один из случаев отравления закончился смертельным исходом. По данным фактам следственными органами регионального СУ СК России организованы доследственные проверки, — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

