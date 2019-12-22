Глава СКР Бастрыкин заинтересовался делом 7-классника из Новосибирска, которого нашли мёртвым дома

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ряд доследственных проверок и уголовных дел, обсуждавшихся в СМИ. В их числе — история семиклассника из Новосибирска, которого нашли мёртвым дома. После случившегося в родительских чатах стали распространять информацию, что мальчик употреблял снюсы. Позже знакомые подростка рассказали НГС о распространенности снюса в их школах.
— В эфире одного из федеральных каналов обсуждалась проблема свободного распространения заменителей табака и его аналогов по всей России. По данным СМИ, таким продуктом отравились несколько подростков в Новосибирске и Башкортостане. Один из случаев отравления закончился смертельным исходом. По данным фактам следственными органами регионального СУ СК России организованы доследственные проверки, — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
Александр Бастрыкин не только поручил взять проведение данных проверок и расследование уголовных дел на контроль в центральном аппарате ведомства, а также потребовал от руководителей региональных следственных управлений СК России оперативно доложить об их ходе и результатах.
После смерти семиклассника через несколько дней рядом с одним из кафе в Железнодорожном районе умер 12-летний мальчик. Одна из посетительниц рассказала, что видела, как погибший ребёнок с другом пронесли в туалет газовые баллончики. Оба явления — употребление снюсов и сниффинг (газовая токсикомания) — не что-то новое, среди школьников это было популярно еще несколько лет назад (здесь мы публиковали откровенные рассказы детей об этом). Журналист НГС попросил психиатров-наркологов объяснить, почему подростки употребляют такие вещества, как родителям вычислить опасные увлечения и, самое главное, где получить помощь бесплатно.