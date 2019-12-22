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Происшествия

В Заельцовском районе на кольце столкнулись два дрифтера

Один из водителей врезался в бок автомобиля другого, вытолкнув его в сугроб

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Пострадавших в аварии нет

Пострадавших в аварии нет

Сегодня вечером, 22 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись два дрифтера. Инцидент произошел на кольце улицы Аэропорт. 

По данным паблика «АСТ-54», водитель Toyota Brevis переоценил свои способности и врезался в левый бок автомобиля другого дрифтера, вытолкнув его тем самым в сугроб. В результате аварии у Toyota Brevis разбиты фары, замят капот, сломан передний бампер. У Audi повреждена задняя часть левой стороны: помяты дверь, порог и крыло.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области ДТП подтвердили.

— Пострадавших в аварии нет. Скорее всего, дрифтеры решили не обращаться в полицию. Бывают такие случаи, когда водители могут не вызывать сотрудников ГАИ на место происшествия. Если пострадавших нет, то они разбираются сами, здесь уже стоит вопрос материального ущерба, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В Советском районе гонщики превратили проезд торгового центра «Быстромолл» в площадку для дрифта. Справиться с ними не могут ни администрация центра, ни полиция. 

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авария. ДТПЗаельцовский район
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КОММЕНТАРИИ (51)

Политкорректор
22 дек 2019 в 21:58

Лучшая новость за сегодня

с богаткова
22 дек 2019 в 21:53

Какими модными словами сейчас только не называют бездельников. Впрочем, если мамка с папкой деньги дает, то конечно же нет у них стремления развиваться, а есть только понты и плохое вождение автомобиля с многочисленными нарушениями ПДД,

Фото пользователя
22 дек 2019 в 21:52

Нормальные люди сейчас готовятся на работу. Завтра - рабочий день.
А эти занимаются какой-то ерундой, нисколько не жалко их.