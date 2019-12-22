В Заельцовском районе на кольце столкнулись два дрифтера

По данным паблика «АСТ-54», водитель Toyota Brevis переоценил свои способности и врезался в левый бок автомобиля другого дрифтера, вытолкнув его тем самым в сугроб. В результате аварии у Toyota Brevis разбиты фары, замят капот, сломан передний бампер. У Audi повреждена задняя часть левой стороны: помяты дверь, порог и крыло.

— Пострадавших в аварии нет. Скорее всего, дрифтеры решили не обращаться в полицию. Бывают такие случаи, когда водители могут не вызывать сотрудников ГАИ на место происшествия. Если пострадавших нет, то они разбираются сами, здесь уже стоит вопрос материального ущерба, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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