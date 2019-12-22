«Морозко растаял»: фойе театра «Глобус» залило талой водой

В театре «Глобус» перед показом детского спектакля «Морозко» начала протекать крыша — в фойе под ней в это время шла детская развлекательная программа.



Сотрудники театра расставили по фойе конструкции, которые собирают воду в вёдра, — всего примерно 7 таких «водосборов». Возле них расставлены предупреждающие о скользком поле таблички, но, по наблюдениям корреспондента на месте, вокруг идёт праздничная программа и бегают дети.

