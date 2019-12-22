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Происшествия Проблема

«Морозко растаял»: фойе театра «Глобус» залило талой водой

Крыша театра протекла перед показом премьерного детского спектакля «Морозко»

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Вокруг конструкций для сбора талой воды вовсю идёт детский праздник

Вокруг конструкций для сбора талой воды вовсю идёт детский праздник

В театре «Глобус» перед показом детского спектакля «Морозко» начала протекать крыша — в фойе под ней в это время шла детская развлекательная программа.

Сотрудники театра расставили по фойе конструкции, которые собирают воду в вёдра, — всего примерно 7 таких «водосборов». Возле них расставлены предупреждающие о скользком поле таблички, но, по наблюдениям корреспондента на месте, вокруг идёт праздничная программа и бегают дети.

Всего в фойе второго этажа примерно 7 конструкций, которые собирают воду с крыши

Всего в фойе второго этажа примерно 7 конструкций, которые собирают воду с крыши

Сейчас в театре идёт восстановление крыши: летом «Глобус» заказал работы, которые должны закончиться к концу года. Оперативно получить комментарий театра не удалось, корреспондент НГС направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить сроки, когда ремонт будет завершён.

В прошлом году о необходимости ремонта в театре говорил бывший министр культуры области Игорь Решетников. После этого весной раскрошилась одна из колонн фасада «Глобуса» — при падении обломков никто не пострадал.

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театр Глобуспротекла крыша
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КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
22 дек 2019 в 18:20

Хе-хе...лейсо, лейсо грязная водица на черепушки "любитэлэй тэатральных искуств"....хе-хе-хе....😁😁😁👍

Фото пользователя
22 дек 2019 в 18:24

Зато Кехману денег не жалеют.