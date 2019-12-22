С белой бородой и ёлкой за спиной: полсотни Дедов Морозов устроили велопробег в центре Новосибирска

Около 50 человек в костюмах Деда Мороза и на украшенных мишурой велосипедах проехали по центру Новосибирска — акция, которая уже стала традиционной, прошла днём 22 декабря.
Велозаезд организовало новосибирское движение «Привет, велосипед!», его проводят каждый год в конце декабря по маршруту площадь Пименова — площадь Калинина. В этом году в ней приняли участие около 50 человек — больше, чем в прошлом, рассказал организатор движения Алексей Куницин: последствия метели не помешали костюмированному заезду.
— Погода сегодня сопутствовала самому лучшему настроению: снежочек, лёгкие сугробики, — поделился он с корреспондентом НГС. — Мы ехали по дороге, было нормально. Мы, конечно, ехали по центру, если бы зарулили куда-то ещё, было бы похуже.
Полноценных Дедов Морозов среди велосипедистов было немного: большинство обошлись главными его атрибутами — белой бородой и красным колпаком, а велосипеды украсили мишурой. Один из участников в рюкзаке за спиной вёз новогоднюю ёлку. Сам Алексей Куницин признался, что был в растаманском костюме: «Раз у нас плюс один сегодня днём, то это уже не Сибирь, а Ямайка практически».
«Настоящий» Дед Мороз побывал в Новосибирске ещё в ноябре: тогда он приехал в рамках благотворительного тура и даже дал пресс-конференцию для детей.