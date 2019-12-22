С белой бородой и ёлкой за спиной: полсотни Дедов Морозов устроили велопробег в центре Новосибирска

Днём на Красном проспекте можно было заметить целую колонну велосипедистов в красный колпаках

Около 50 человек в костюмах Деда Мороза и на украшенных мишурой велосипедах проехали по центру Новосибирска — акция, которая уже стала традиционной, прошла днём 22 декабря.



Велозаезд организовало новосибирское движение «Привет, велосипед!», его проводят каждый год в конце декабря по маршруту площадь Пименова — площадь Калинина. В этом году в ней приняли участие около 50 человек — больше, чем в прошлом, рассказал организатор движения Алексей Куницин: последствия метели не помешали костюмированному заезду.

