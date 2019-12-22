В Октябрьском районе с высоты упал ребенок: на место вызвали полицию и скорую

В Октябрьском районе с высоты упал ребёнок — об этом сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчика.
Происшествие случилось днём 22 декабря на улице Лазурной, 16/1. Предположительно, ребёнок упал с крыши сауны, расположенной в цоколе 2-этажного административного здания.
Как рассказал корреспонденту НГС очевидец произошедшего Лев Вартанов, на место приехала бригада скорой помощи, её заметили со стороны дома по улице Лазурной, 18. На фото, предоставленном очевидцем, видно, что машина скорой стоит возле входа в сауну «Бордо», однако сотрудница сауны по телефону сообщила, что ей ничего не известно о случившемся.
В полиции происшествие подтвердили.
— Сегодня примерно в 15:15 в полицию поступило сообщение, что у дома по улице Лазурной в Октябрьском районе мальчик получил травму ноги. На место была вызвана скорая помощь, ребёнок госпитализирован, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, на месте также работает инспектор по делам несовершеннолетних.
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