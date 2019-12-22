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Происшествия

В Октябрьском районе с высоты упал ребенок: на место вызвали полицию и скорую

Мальчик получил серьёзную травму ноги — в соцсетях предполагают, что он упал с крыши сауны

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Мальчик упал с высоты и получил серьёзную травму ноги — его увезли в больницу

Мальчик упал с высоты и получил серьёзную травму ноги — его увезли в больницу

В Октябрьском районе с высоты упал ребёнок — об этом сообщил паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчика.

Происшествие случилось днём 22 декабря на улице Лазурной, 16/1. Предположительно, ребёнок упал с крыши сауны, расположенной в цоколе 2-этажного административного здания.

Как рассказал корреспонденту НГС очевидец произошедшего Лев Вартанов, на место приехала бригада скорой помощи, её заметили со стороны дома по улице Лазурной, 18. На фото, предоставленном очевидцем, видно, что машина скорой стоит возле входа в сауну «Бордо», однако сотрудница сауны по телефону сообщила, что ей ничего не известно о случившемся.

В полиции происшествие подтвердили.

— Сегодня примерно в 15:15 в полицию поступило сообщение, что у дома по улице Лазурной в Октябрьском районе мальчик получил травму ноги. На место была вызвана скорая помощь, ребёнок госпитализирован, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, на месте также работает инспектор по делам несовершеннолетних.

Если вы стали очевидцем события или вам известно что-то о случившемся, сообщите об этом в редакцию НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157–00–00.

В начале недели с крыши НГТУ упал рабочий — спасти мужчину не удалось.

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пострадал ребёнок
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КОММЕНТАРИИ (23)

джон2
22 дек 2019 в 16:56

Тёток голых подсматривал?

Фото пользователя
22 дек 2019 в 16:45

Куда смотрела яжемать... Почему он был на крыше... Родительских прав лишить её за такое...

Гость
22 дек 2019 в 16:46

Всё ясно-кредиты или ипотека.