«Писали из США и Германии»: заводчица сбежавшей в тайгу на двое суток собаки рассказала о её судьбе

Годовалая на тот момент Мару прожила в Красноярске полгода — местная семья купила её у заводчицы из Новосибирска. Через некоторое время у членов семьи появилась аллергия. Было принято решение переправить собаку обратно в Новосибирск, заводчице. На перегоне, где стоял поезд, Мару находилась в коридоре возле тамбура. Во время остановки ей удалось потянуть ручку, открыть дверь и вырваться в тамбур. Напугав и чуть не сбив с ног проводников, Мару выскочила на улицу. Поезд двинулся дальше. В итоге собаку нашли зоозащитники и передали подруге заводчицы, которая согласилась отвезти собаку в Новосибирск.

Многие помнят пугающую и трогательную историю бульмастифа Мару , которая в июле выпрыгнула из вагона поезда и потерялась на 2,5 суток в тайге под Ачинском. Собака пыталась вернуться к хозяевам, которые от неё отказались. Мару прошла 200 километров в сторону Красноярска, пока ее не нашли неравнодушные люди.

Тогда Мару отказывалась вставать, была покусана мошкарой и комарами, на бедре было четыре дырки от клыков. Устраивать дальнейшую судьбу собаки заводчица Алла не собиралась — по-крайней мере так она говорила тогда нашим коллегам из NGS24.RU. «Мару настолько измождена, что постоянно спит, встает только по необходимости — покушать и иногда "пообниматься"», — рассказывала она.

Спустя полгода Мару очень возмужала. Она по-прежнему живет у заводчицы, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Пока Алла оставила собаку у себя в квартире, с её братиком. Сейчас им по 1,8 года. Хозяйка смеется и называет их кроватно-диванными собаками, ведь жить в вольере на улице при такой короткой шерсти они не смогут.



На вопрос, связывались ли с ней экс-владельцы из Красноярска, Алла отвечает, что не знает. Она попросту заблокировала их номера в телефоне. Зато желающих взять собаку после такой «слезливой» истории было много. Но женщина посчитала их желание «эйфорией» и предпочла оставить Мару у себя.

— Я тщательно выбираю, поэтому нет. Живет и живет у меня. Пройдет состояние эйфории, куда собаку девать? Человек должен прийти к этому сознательно, не просто увидел печальную историю с соплями, слезами. Очень много людей звонили, даже писали на электронную почту из Америки, Англии, Германии, Украины и Белоруссии. Не знаю, как нашли адрес. В Америку лететь — как минимум до Москвы, и там еще 12 часов, она коробку какую-нибудь разберет и дальше куда-нибудь чухнет. Не-е-ет. Всё обошлось: скачет, веселится. Заела свой стресс едой, — рассказывает о состоянии Мару хозяйка.