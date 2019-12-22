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Работа

«На одну ставку есть нечего, а на две некогда»: сотрудники новосибирской скорой вышли на пикет

Около 60 медиков вышли к театру «Глобус», требуя достойных зарплат

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Медики вышли на улицу, чтобы потребовать увеличения зарплат

Медики вышли на улицу, чтобы потребовать увеличения зарплат

Больше полусотни медиков вышли на пикет к театру «Глобус» днём 22 декабря — они потребовали возвращения полноценной оплаты за ночные выезды и достойной ставки: «На одну ставку есть нечего, а на две некогда», гласил один из плакатов.

Пикет организовал профсоюз «Действие» на новосибирской станции скорой помощи. Как пояснил корреспонденту НГС его председатель Сергей Комлев, из-за низких зарплат в скорой образовался дефицит кадров, но возросшая нагрузка на оставшихся не оплачивается достойно.

— Дефицит кадров именно среди медицинского персонала. Этому поспособствовало то, что заработная плата не увеличивается. Например, за этот год у нас уволилось со всей станции в целом очень много народу. Если взять одну подстанцию, Калининскую, она небольшая, с неё за год уволилось 23–25 фельдшеров, — рассказал он.

Ранее на этой неделе НГС опубликовал авторскую колонку Комлева — он рассказал о буднях сотрудников скорой, которые работают по 300 часов в месяц, чтобы выжить.

Позже руководство станции скорой медицинской помощи ответило на претензии фельдшеров — официальная статистика нагрузки оказалась совсем другой.

Фельдшеры, пришедшие на пикет, рассказали НГС о своей работе и трудностях: материал готовится к публикации и выйдет позже.

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пикетскорая помощь
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КОММЕНТАРИИ (53)

Кира
22 дек 2019 в 14:38

Вот зачем люди устраивают митинги, будто по другому никак нельзя решить эти проблемы

Людмила
22 дек 2019 в 14:41

Странный народ сейчас пошёл, нет бы решать эти проблемы в коллективе а они все наружу выносят

Фото пользователя
22 дек 2019 в 14:48

Учителя и врачи единственные люди в России которые работают по сути за идею. Но государство не заинтересовано в вашем качественном образовании и хорошем здоровье. Поэтому медицину и образование нужно финансировать по остаточному принципу, а ещё лучше постоянно урезать. Ибо не фиг много думать и жить долго. Просто плоти нологи.
Печально, но Иосиф Виссарионович придерживался ровно противоположного мнения, ибо умел мыслить стратегически и масштабно, при всех его недостатках.