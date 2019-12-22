«На одну ставку есть нечего, а на две некогда»: сотрудники новосибирской скорой вышли на пикет

Больше полусотни медиков вышли на пикет к театру «Глобус» днём 22 декабря — они потребовали возвращения полноценной оплаты за ночные выезды и достойной ставки: «На одну ставку есть нечего, а на две некогда», гласил один из плакатов.



Пикет организовал профсоюз «Действие» на новосибирской станции скорой помощи. Как пояснил корреспонденту НГС его председатель Сергей Комлев, из-за низких зарплат в скорой образовался дефицит кадров, но возросшая нагрузка на оставшихся не оплачивается достойно.



— Дефицит кадров именно среди медицинского персонала. Этому поспособствовало то, что заработная плата не увеличивается. Например, за этот год у нас уволилось со всей станции в целом очень много народу. Если взять одну подстанцию, Калининскую, она небольшая, с неё за год уволилось 23–25 фельдшеров, — рассказал он.

