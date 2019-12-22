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Башни-близнецы: возле метро «Октябрьская» построят гостиницу — она будет копией здания на Кирова, 23

Высотку из развёрнутых кубиков построят на месте парковки

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Гостиница станет более высокой копией здания бизнес-центра по соседству

Гостиница станет более высокой копией здания бизнес-центра по соседству

Компания «СД Альфа Капитал» получила разрешение на строительство гостиницы с бизнес-центром на улице Кирова — документ опубликован на муниципальном портале.

По информации документа, здание будет построено на площадке, которая сегодня служит парковкой для бизнес-центра на улице Кирова, 23. В здании запланировано 25 этажей с одним подземным.

В документе указано, что гостинице в проекте отвели 9,4 тысячи кв. м, офисной части — 2,6 тысячи кв. м. При этом в гостинице запланировано 34 номера — это примерно 276 кв. м на номер.

Как рассказала корреспонденту НГС директор филиала ЗАО «СД Альфа Капитал» Марина Гирина, проект разработала компания АКБ «Инновация». Здание станет частью ансамбля, дополнив соседний бизнес-центр на Кирова, 23, также построенный «Альфа Капиталом».

— Здание будет выполнено из пяти кубических элементов, развернутых между собой относительно друг друга. Наружные стены здания выполняются из высококачественных светопрозрачных конструкций со сплошным остеклением, — отметила Марина Гирина.

Построить гостиницу в компании рассчитывают за полтора-два года на месте заасфальтированной площадки возле бизнес-центра на Кирова, 23 — около двух лет там была парковка на более чем 300 автомобилей, ради которой убрали несколько взрослых елей. Марина Гирина заверила, что недостатка мест ни у сотрудников бизнес-центра, ни у клиентов фитнес-центра, расположенного в здании, не будет.

Гостиница вместе со строящимся жилым комплексом станут частью проекта «Октябрьская Ривьера»&nbsp;

Гостиница вместе со строящимся жилым комплексом станут частью проекта «Октябрьская Ривьера» 

Дочерняя компания застройщика по соседству строит жилой комплекс «Облака» — разрешение на него она получила год назад.

— ЖК «Облака», здание «Гостиница с бизнес-центром» и бизнес-центр по улице Кирова, 23 являются частью большого масштабного проекта, который реализуется под условным названием «Октябрьская Ривьера», — подчеркнула Марина Гирина.

Она также отметила, что у жилого комплекса предусмотрено продолжение в соседнем квартале частного сектора, ограниченного стройплощадкой с одной стороны и улицами Московская, Маковского и Ленинградской — с трёх других.

Участок с другой стороны улицы Маковского принадлежит компании «ВКД-Развитие»: осенью прошлого года компания выходила на общественные обсуждения с проектом строительства высотки на нём. Предложение встретило жёсткий отпор как со стороны местных жителей, так и со стороны «Альфа Капитала», который планирует развитие этой части города с 2005 года. Корреспонденту НГС в «ВКД» уточнили, что проект всё ещё находится в разработке.

Горожанам «СД Альфа Капитал» известен, в частности, как застройщик одного из самых резонансных жилых комплексов в городе — «Сосновый бор», который строят на месте снесённых клуба «Отдых» и Дома спорта.

В октябре стало известно, что в многолетнем котловане с другой стороны улицы Кирова появится жилой комплекс: в нём запланировали квартиры по 200 квадратов.

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новостройкиАльфа Капитал
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КОММЕНТАРИИ (18)

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22 дек 2019 в 14:31

Опеть Октябрьская, Октябрьский, Октябряццкий...других блин названий нету штоле?! Задрале со своими октябрям!!! Бесит блин!!!😠😠

Фото пользователя
22 дек 2019 в 14:28

Красиво. Пусть лучше строят бизнес-центры и гостиницы, чем жилые здания.

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22 дек 2019 в 14:23

Сколько можно то землю продавать городскую? Мэрия ещё не наворовалась? Хватит, а.