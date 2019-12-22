«Конёк до льда не достаёт»: метель испортила новосибирцам выходной на главном городском катке

В эти выходные каток мало чем отличается от новосибирских дорог и тротуаров: он так же засыпан снегом

Новосибирцам не удалось покататься на катке на площади Ленина: 21 декабря его завалило снегом.



— С помпой открыли вчера каток возле оперного. Приехала в субботу вечером. Где каток? Кататься невозможно, снега по щиколотки, в некоторых местах он вообще утоптан так, что конёк до льда не достаёт и не едет соответственно. Да, снег сегодня. Но столько его не могло нападать, если бы лёд хотя бы в обед почистили, — написала в редакцию читательница НГС.



Ледовый городок с катком перед оперным театром открыли вечером в пятницу, 19 декабря. Уже на следующий день его фото с высоты разошлось по соцсетям и стало вирусным.

