22 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Зима Проблема

«Конёк до льда не достаёт»: метель испортила новосибирцам выходной на главном городском катке

Только что открытый каток оказался не пригоден для катания

146
Обсудить

Поделиться

В эти выходные каток мало чем отличается от новосибирских дорог и тротуаров: он так же засыпан снегом

В эти выходные каток мало чем отличается от новосибирских дорог и тротуаров: он так же засыпан снегом

Новосибирцам не удалось покататься на катке на площади Ленина: 21 декабря его завалило снегом.

— С помпой открыли вчера каток возле оперного. Приехала в субботу вечером. Где каток? Кататься невозможно, снега по щиколотки, в некоторых местах он вообще утоптан так, что конёк до льда не достаёт и не едет соответственно. Да, снег сегодня. Но столько его не могло нападать, если бы лёд хотя бы в обед почистили, — написала в редакцию читательница НГС.

Ледовый городок с катком перед оперным театром открыли вечером в пятницу, 19 декабря. Уже на следующий день его фото с высоты разошлось по соцсетям и стало вирусным.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Ледовый городок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!