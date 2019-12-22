Ушли вместе: в Новосибирске ищут влюблённых подростков

Поисковый отряд «Маяк» ищет двух подростков, которые ушли из дома 19 декабря и с тех пор не выходят на связь.

Сперва волонтёры объявили розыск 15-летней Оксаны Буровой, девушка вышла из дома на улице Красный Факел в Первомайском районе. Её рост 165 см, волосы чёрные, крашеные, пострижены в каре до плеч, глаза карие. Она была одета в розовую вязаную шапку с ушками, красный пуховик и тёмно-синие замшевые сапоги, с собой у неё была чёрная сумка-рюкзак.

Позже стало известно о том, что разыскивают и 17-летнего Артёма Рудакова: он ушёл из дома на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе также 19 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые. Парень был одет в тёмно-серую вязаную шапку, куртку с капюшоном тёмно-болотного цвета, тёмно-синие брюки и чёрные кроссовки.