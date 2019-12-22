Ушли вместе: в Новосибирске ищут влюблённых подростков

Поисковый отряд «Маяк» ищет двух подростков, которые ушли из дома 19 декабря и с тех пор не выходят на связь.
Сперва волонтёры объявили розыск 15-летней Оксаны Буровой, девушка вышла из дома на улице Красный Факел в Первомайском районе. Её рост 165 см, волосы чёрные, крашеные, пострижены в каре до плеч, глаза карие. Она была одета в розовую вязаную шапку с ушками, красный пуховик и тёмно-синие замшевые сапоги, с собой у неё была чёрная сумка-рюкзак.
Позже стало известно о том, что разыскивают и 17-летнего Артёма Рудакова: он ушёл из дома на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе также 19 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые. Парень был одет в тёмно-серую вязаную шапку, куртку с капюшоном тёмно-болотного цвета, тёмно-синие брюки и чёрные кроссовки.
По информации волонтёров, Оксана и Артём находятся вместе: как уточнил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, это уже установленный факт.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8–951–393–0911.
Вчера волонтёры объявляли розыск 16-летней Анны Бурковой, о которой ничего не было известно с 14 декабря, — вчера в отряде «Маяк» сообщили, что девочка найдена живой и уже дала объяснение полиции.