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Ушли вместе: в Новосибирске ищут влюблённых подростков

Пара пропала два дня назад

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Пропавшие подростки ушли из дома одновременно и сейчас находятся вместе

Пропавшие подростки ушли из дома одновременно и сейчас находятся вместе

Поисковый отряд «Маяк» ищет двух подростков, которые ушли из дома 19 декабря и с тех пор не выходят на связь.

Сперва волонтёры объявили розыск 15-летней Оксаны Буровой, девушка вышла из дома на улице Красный Факел в Первомайском районе. Её рост 165 см, волосы чёрные, крашеные, пострижены в каре до плеч, глаза карие. Она была одета в розовую вязаную шапку с ушками, красный пуховик и тёмно-синие замшевые сапоги, с собой у неё была чёрная сумка-рюкзак.

Позже стало известно о том, что разыскивают и 17-летнего Артёма Рудакова: он ушёл из дома на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе также 19 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые. Парень был одет в тёмно-серую вязаную шапку, куртку с капюшоном тёмно-болотного цвета, тёмно-синие брюки и чёрные кроссовки.

По информации волонтёров, Оксана и Артём находятся вместе: как уточнил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, это уже установленный факт.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8–951–393–0911.

Вчера волонтёры объявляли розыск 16-летней Анны Бурковой, о которой ничего не было известно с 14 декабря, — вчера в отряде «Маяк» сообщили, что девочка найдена живой и уже дала объяснение полиции.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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22 дек 2019 в 11:32

Распущенность и вседозволенность! Не тратьте время!

Гость
22 дек 2019 в 11:33

Установлено что они находятся вместе.
То есть, то что они вместе- известно, а где- нет?
Что за бред?
Хотя может их кто то видел вместе в ТЦ или на улице.Допускаю.
Для Злобина- если вы установили, что они вместе, то значит должны были их видеть.Логично? А если их видели вдвоем, то нахрена их искать? Закончится брачный гон, сами вернутся.

22 дек 2019 в 11:33

Надеюсь, что девочку научили предохраняться.