Вся страна высмеивает вид ледового городка в Новосибирске с необычного ракурса — показываем это фото

Фотография ледового городка у Оперного театра в Новосибирске, который открыли 20 декабря, может стать новым мемом. С виду — каток как каток, но если посмотреть с непривычного ракурса — новогодний городок с елкой, катком и ледяными фигурами обретает неприличные очертания.
Всё началось с того, что фотограф Слава Степанов опубликовал в Facebook кадры, сделанные с высоты. И их моментально начали репостить.
Если сначала над фотографиями смеялись жители Новосибирска, то уже спустя несколько часов кадр начал разлетаться по всей стране. Реакция людей (фотографии будут повторяться, но, честно признаемся, их хочется смотреть снова и снова):