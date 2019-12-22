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Город Новый год-2020

Вся страна высмеивает вид ледового городка в Новосибирске с необычного ракурса — показываем это фото

Новосибирцы делятся друг с другом кадром, сделанным фотографом Славой Степановым с высоты

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Когда понятно и без слов

Когда понятно и без слов

Фотография ледового городка у Оперного театра в Новосибирске, который открыли 20 декабря, может стать новым мемом. С виду — каток как каток, но если посмотреть с непривычного ракурса — новогодний городок с елкой, катком и ледяными фигурами обретает неприличные очертания.

Вроде бы, ничего необычного, правда? Но если посмотреть с другого ракурса...

Вроде бы, ничего необычного, правда? Но если посмотреть с другого ракурса...

Всё началось с того, что фотограф Слава Степанов опубликовал в Facebook кадры, сделанные с высоты. И их моментально начали репостить.

Хорошо, что с этого ракурса ледовый городок никто (почти никто) не видит

Хорошо, что с этого ракурса ледовый городок никто (почти никто) не видит

Если сначала над фотографиями смеялись жители Новосибирска, то уже спустя несколько часов кадр начал разлетаться по всей стране. Реакция людей (фотографии будут повторяться, но, честно признаемся, их хочется смотреть снова и снова):

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ледовый городокшапито
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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
22 дек 2019 в 02:27

Совсем уже страх потеряли. Смеются над ледовым катком? Лещей захотели?

Фото пользователя
22 дек 2019 в 02:27

У нас самый лучший ледовой городок, а те кто смеется будет иметь дело лично со мной.

Ar is to tell
22 дек 2019 в 02:31

В центре Новосибирска встал лёд.