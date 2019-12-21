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Творческие жители дома в Ленинском районе вылепили из снега зелёного Халка

В перспективе ещё черепашки-ниндзя и Оптимус Прайм

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Скульптура стоит в одном из дворов на улице Степной

Скульптура стоит в одном из дворов на улице Степной

В известном дворе на пересечении улиц Костычева и Степной в Ленинском районе Новосибирска слепили фигуру Халка — в прошлом году творческие жители соорудили здесь ледяную скульптуру свиньи в «Гелендвагене». 

— Там ещё черепашка-ниндзя и Оптимус Прайм в работе, — рассказала НГС автор фото. 

Халк —&nbsp;супергерой комиксов издательства Marvel Comics

Халк — супергерой комиксов издательства Marvel Comics

Двор, в котором появилась новая ледяная скульптура, обрёл популярность ещё в прошлом году. Инициативные жители даже открыли свой снежный городок, в котором было больше 10 фигур. Создатель композиции Олег Попов пояснил тогда корреспонденту НГС, что его свиньи — это выросшие и возмужавшие три поросёнка из известной сказки. 

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ледовые скульптурыснежный городок
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КОММЕНТАРИИ (16)

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21 дек 2019 в 19:20

Можно было изваять Илью Муромца или всех трех богатырей. Опаскудились!!!

21 дек 2019 в 19:11

Интересно у американцев во дворах Дед Мороз со Снегурочкой стоят и Чебурашки. Что-то терзают меня смутные сомнения....

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21 дек 2019 в 18:58

Кто такой Халк?