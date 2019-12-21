Творческие жители дома в Ленинском районе вылепили из снега зелёного Халка

В известном дворе на пересечении улиц Костычева и Степной в Ленинском районе Новосибирска слепили фигуру Халка — в прошлом году творческие жители соорудили здесь ледяную скульптуру свиньи в «Гелендвагене».
— Там ещё черепашка-ниндзя и Оптимус Прайм в работе, — рассказала НГС автор фото.
Двор, в котором появилась новая ледяная скульптура, обрёл популярность ещё в прошлом году. Инициативные жители даже открыли свой снежный городок, в котором было больше 10 фигур. Создатель композиции Олег Попов пояснил тогда корреспонденту НГС, что его свиньи — это выросшие и возмужавшие три поросёнка из известной сказки.