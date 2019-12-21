Творческие жители дома в Ленинском районе вылепили из снега зелёного Халка

Скульптура стоит в одном из дворов на улице Степной

В известном дворе на пересечении улиц Костычева и Степной в Ленинском районе Новосибирска слепили фигуру Халка — в прошлом году творческие жители соорудили здесь ледяную скульптуру свиньи в «Гелендвагене».

— Там ещё черепашка-ниндзя и Оптимус Прайм в работе, — рассказала НГС автор фото.