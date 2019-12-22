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«Мы очень обеспокоены»: жители Кировского района заметили сброс мусора в реку

Местные жители переживают за бобров, которые поселились на берегах речки Тулы

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Мусор в реку сбрасывают экскаватором

Мусор в реку сбрасывают экскаватором

Жители Кировского района сняли сброс мусора в реку Тулу, где поселились бобры, — они борются с этим уже несколько месяцев.

Как рассказала корреспонденту НГС жительница района Наталья, мусор сбрасывают в частном секторе между 4-м и 5-м переулками Мира, напротив садового общества «Мичуринец». На видео, которое она прислала в редакцию, видно, как экскаватор выбрасывает в реку ковши мусора с грязным снегом.

Судя по звуку, в реку сбрасывают тяжёлый бытовой мусор

— Сброс мусора происходит в реку Тулу постоянно. Уже обращались в комитет охраны окружающей среды и в мэрию — сброс продолжается, действий никаких, — говорит Наталья. — Мы очень обеспокоены, происходящее не может быть оставлено без наказания, [нельзя] смотреть, как губят остатки нашей природы.

Летом на берегах Тулы заметили бобров

Летом на берегах Тулы заметили бобров

Наталья отметила, что на берегах Тулы в этом месте живёт семья бобров. В сентябре по обращению местных жителей здесь прошло выездное совещание департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии под руководством Александра Ерохина. Тогда в мэрии приняли решение очистить русло реки, но никаких работ проведено не было.

Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить сроки очистки русла Тулы.

Бобры давно облюбовали окрестности Новосибирска: в парке «У моря Обского» бобру даже дали имя и построили для него дом.

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малые рекибобры
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КОММЕНТАРИИ (28)

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22 дек 2019 в 19:28

Желаю всем сердцем, чтобы бобры взяли и в ответ забросали чем-нибудь этих людей. Совсем ошалели. Администрация то в курсе про такое безобразие?

Киса
22 дек 2019 в 19:42

Да что говорить об этих бобрах, когда люди так живут в нашем городе, и Локоть вот же ничего не делает для того что бы было уютно

Фото пользователя
22 дек 2019 в 19:36

Лично возьму бобров под защиту. Выпишу лещей местным пакостникам.