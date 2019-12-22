«Мы очень обеспокоены»: жители Кировского района заметили сброс мусора в реку

Жители Кировского района сняли сброс мусора в реку Тулу, где поселились бобры, — они борются с этим уже несколько месяцев.
Как рассказала корреспонденту НГС жительница района Наталья, мусор сбрасывают в частном секторе между 4-м и 5-м переулками Мира, напротив садового общества «Мичуринец». На видео, которое она прислала в редакцию, видно, как экскаватор выбрасывает в реку ковши мусора с грязным снегом.
— Сброс мусора происходит в реку Тулу постоянно. Уже обращались в комитет охраны окружающей среды и в мэрию — сброс продолжается, действий никаких, — говорит Наталья. — Мы очень обеспокоены, происходящее не может быть оставлено без наказания, [нельзя] смотреть, как губят остатки нашей природы.
Наталья отметила, что на берегах Тулы в этом месте живёт семья бобров. В сентябре по обращению местных жителей здесь прошло выездное совещание департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии под руководством Александра Ерохина. Тогда в мэрии приняли решение очистить русло реки, но никаких работ проведено не было.
Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить сроки очистки русла Тулы.
Бобры давно облюбовали окрестности Новосибирска: в парке «У моря Обского» бобру даже дали имя и построили для него дом.