«Мы очень обеспокоены»: жители Кировского района заметили сброс мусора в реку

Мусор в реку сбрасывают экскаватором Фото: скриншот видео читательницы НГС Натальи

Жители Кировского района сняли сброс мусора в реку Тулу, где поселились бобры, — они борются с этим уже несколько месяцев.

Как рассказала корреспонденту НГС жительница района Наталья, мусор сбрасывают в частном секторе между 4-м и 5-м переулками Мира, напротив садового общества «Мичуринец». На видео, которое она прислала в редакцию, видно, как экскаватор выбрасывает в реку ковши мусора с грязным снегом.



Судя по звуку, в реку сбрасывают тяжёлый бытовой мусор Видео: читательница НГС Наталья

— Сброс мусора происходит в реку Тулу постоянно. Уже обращались в комитет охраны окружающей среды и в мэрию — сброс продолжается, действий никаких, — говорит Наталья. — Мы очень обеспокоены, происходящее не может быть оставлено без наказания, [нельзя] смотреть, как губят остатки нашей природы.



Летом на берегах Тулы заметили бобров Фото: читатльница НГС Наталья