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«Учи мат. часть»: 10 фото с протестного митинга в Нарымском сквере

В акции приняли участие около 100 человек

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Большинство присутствующих пытались обратить внимание на работу городского департамента транспорта

Большинство присутствующих пытались обратить внимание на работу городского департамента транспорта

21 декабря в Нарымском сквере прошёл пикет общественников, которые выступили против роста тарифов на общественном транспорте. В числе протестующих оказались также обманутые дольщики. 

Активисты регулярно проводят подобные акции в центре города

Активисты регулярно проводят подобные акции в центре города

По наблюдениям корреспондента НГС, на митинг собралось около сотни человек. 

В числе протестующих также обманутые дольщики

В числе протестующих также обманутые дольщики

В основном плакаты участников были посвящены работе городского департамента транспорта. 

Лозунги были скорее абстрактные

Лозунги были скорее абстрактные

Также пришли обманутые дольщики с Тульской, 82. 

Некоторые пытались пошутить

Некоторые пытались пошутить

Свои претензии к власти высказали члены организации «Пенсионеры за достойную жизнь». 

Были и вполне конкретные пожелания участников

Были и вполне конкретные пожелания участников

В прошлый раз активисты вышли на митинг в день повышения тарифов на общественном транспорте. 

Сборы в Нарымском сквере стали регулярным событием в городе

Сборы в Нарымском сквере стали регулярным событием в городе

Комитет пенсионеров напомнил о своём существовании

Комитет пенсионеров напомнил о своём существовании

Адресованные мэру послания состояли из вопросов о системе работы транспорта

Адресованные мэру послания состояли из вопросов о системе работы транспорта

Часть лозунгов можно использовать на любом протестном мероприятии

Часть лозунгов можно использовать на любом протестном мероприятии

Недавно активисты встретились с управлением пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска, чтобы получить объяснения роста тарифов на общественном транспорте. 

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транспортпикетНарымский сквер
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КОММЕНТАРИИ (95)

Гость
21 дек 2019 в 17:50

как же смешат те у кого нет денег даже на проезд в автобусе.😁😁😁

Гость
21 дек 2019 в 17:49

Лишь бы бузотёрить. А работать не пробовали? Тогда и на проезд в транспорте будет денег хватать.

с богаткова
21 дек 2019 в 17:51

На самом деле, рост тарифов экономически оправдан. Оглядываясь на другие страны - там еще выше стоимость проезда. Всегда есть альтернатива - например автомобиль.