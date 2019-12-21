«Учи мат. часть»: 10 фото с протестного митинга в Нарымском сквере

21 декабря в Нарымском сквере прошёл пикет общественников, которые выступили против роста тарифов на общественном транспорте. В числе протестующих оказались также обманутые дольщики.
По наблюдениям корреспондента НГС, на митинг собралось около сотни человек.
В основном плакаты участников были посвящены работе городского департамента транспорта.
Также пришли обманутые дольщики с Тульской, 82.
Свои претензии к власти высказали члены организации «Пенсионеры за достойную жизнь».
В прошлый раз активисты вышли на митинг в день повышения тарифов на общественном транспорте.
Недавно активисты встретились с управлением пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска, чтобы получить объяснения роста тарифов на общественном транспорте.