С нового автовокзала на Гусинобродском шоссе отправились первые рейсы

Автовокзал на Гусинобродском шоссе начал свою работу — 21 декабря в здание Автовокзала Главного приехали первые пассажиры.
Техническое открытие состоялось 18 декабря. За несколько дней автовокзал анонсировал рейсы, которые будут отправляться с новой площадки. Автовокзал на Красном проспекте останется промежуточной станцией.
— В январе 2020 года с Новосибирского Автовокзала-Главного будут убывать международные рейсы, расширится список междугородних и межобластных направлений, — рассказали недавно в пресс-службе новосибирского автовокзала. На первоначальном этапе запустят рейсы по направлениям Новосибирск — Кемерово (через Промышленное), Новосибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Междуреченск, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Белово, Новосибирск — Белово, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Таштагол, Новосибирск-Главный — посёлок Горный, Новосибирск — Тогучин, Новосибирский Автовокзал-Главный — Карасук.
Добраться до нового автовокзала можно на автобусах или маршрутках. Накануне открытия автовокзала на Гусинобродском шоссе мэрия объявила новые схемы маршрутов городского транспорта — некоторые автобусы будут заезжать на территорию нового автовокзала.