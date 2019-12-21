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С нового автовокзала на Гусинобродском шоссе отправились первые рейсы

21 декабря новый автовокзал открыл двери для пассажиров

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21 декабря новый новосибирский автовокзал начал работу

21 декабря новый новосибирский автовокзал начал работу

Автовокзал на Гусинобродском шоссе начал свою работу — 21 декабря в здание Автовокзала Главного приехали первые пассажиры. 

Техническое открытие состоялось 18 декабря. За несколько дней автовокзал анонсировал рейсы, которые будут отправляться с новой площадки. Автовокзал на Красном проспекте останется промежуточной станцией. 

— В январе 2020 года с Новосибирского Автовокзала-Главного будут убывать международные рейсы, расширится список междугородних и межобластных направлений, — рассказали недавно в пресс-службе новосибирского автовокзала. На первоначальном этапе запустят рейсы по направлениям Новосибирск — Кемерово (через Промышленное), Новосибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Междуреченск, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Белово, Новосибирск — Белово, аэропорт Толмачёво (терминал А) — Таштагол, Новосибирск-Главный — посёлок Горный, Новосибирск — Тогучин, Новосибирский Автовокзал-Главный — Карасук. 

Добраться до нового автовокзала можно на автобусах или маршрутках. Накануне открытия автовокзала на Гусинобродском шоссе мэрия объявила новые схемы маршрутов городского транспорта — некоторые автобусы будут заезжать на территорию нового автовокзала. 

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автовокзал на Гусинобродском шоссе
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КОММЕНТАРИИ (14)

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21 дек 2019 в 16:43

Отличный автовокзал. Лично приезжал на открытие.

лена путина
21 дек 2019 в 16:58

а как туда, до этого вокзала добраться? метро? скоростной трамвай?

вася
21 дек 2019 в 16:54

Первые маршруты: автовокзал Главный - автовокзал в центре. Там они заберут страждущих разъехаться по городам и весям и отвезут на автовокзал Главный. Время в пути - 1,5 часа.)))