«Дружили с детского сада»: знакомая о погибших в смертельной аварии на Ордынской трассе

Погибшие в аварии на Ордынской трассе дружили с детского сада. Вечером в эту пятницу, 20 декабря, они возвращались из Карасука, куда ездили к бабушке.

— Они ехали из Карасука в Новосибирск. В Карасуке живёт бабушка Дмитрия, — рассказала знакомая погибших в аварии на Ордынской трассе Сюзанна Атаян. — За рулём был Александр. Дмитрий был пассажиром. Они оба живут в Новосибирске. Уехали в четверг и вчера возвращались.

По её словам, Дмитрий Зенкин всего неделю назад пришёл из армии. С Александром они друзья с детского сада. В день аварии, рассказала девушка, они должны были встретиться с ней. С Дмитрием она разговаривала буквально за 20 минут до смертельного ДТП.