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«Дружили с детского сада»: знакомая о погибших в смертельной аварии на Ордынской трассе

Молодой водитель выехал на встречную полосу

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Александр и Дмитрий погибли в аварии 20 декабря

Александр и Дмитрий погибли в аварии 20 декабря

Погибшие в аварии на Ордынской трассе дружили с детского сада. Вечером в эту пятницу, 20 декабря, они возвращались из Карасука, куда ездили к бабушке. 

— Они ехали из Карасука в Новосибирск. В Карасуке живёт бабушка Дмитрия, — рассказала знакомая погибших в аварии на Ордынской трассе Сюзанна Атаян. — За рулём был Александр. Дмитрий был пассажиром. Они оба живут в Новосибирске. Уехали в четверг и вчера возвращались. 

По её словам, Дмитрий Зенкин всего неделю назад пришёл из армии. С Александром они друзья с детского сада. В день аварии, рассказала девушка, они должны были встретиться с ней. С Дмитрием она разговаривала буквально за 20 минут до смертельного ДТП. 

Автомобиль ВАЗ, в котором находились Александр и Дмитрий, выехал на встречную полосу&nbsp;

Автомобиль ВАЗ, в котором находились Александр и Дмитрий, выехал на встречную полосу 

Смертельная авария произошла 20 декабря в 19:30 возле посёлка Ордынское. 

— Житель Новосибирской области, управляя автомобилем ВАЗ-21014, в пути следования на 44-м километре при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 

Водителя «Ниссана» увезли в больницу&nbsp;

Водителя «Ниссана» увезли в больницу 

В результате аварии погибли водитель ВАЗа и его 21-летний пассажир. 

Погибшие в ДТП Дмитрий Зенкин и&nbsp;Александр Верёвочкин

Погибшие в ДТП Дмитрий Зенкин и Александр Верёвочкин

Водитель «Ниссана» доставлен в больницу с травмами.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам погибших и желает выздоровления пострадавшему в ДТП водителю, который ехал по своей полосе. 

Вечером в пятницу, 20 декабря, в Новосибирске столкнулись две машины — несколько человек увезли в больницу

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КОММЕНТАРИИ (28)

)))
21 дек 2019 в 16:00

причем здесь бабушки, дедушки, Сюзанна Атаян, детские фотографии, кто с кем дружил.......
два, очередных "Дункана Маклауда" вылетели на встречку, убили себя, покалечили других........на вещества ещё проверить надо.

с богаткова
21 дек 2019 в 15:38

Давайте рассуждать без эмоций. таких аварий много, случай не уникальный. Так зачем же обо всех писать кто с кем дружил в детском саду или школе? К чему это?

Фото пользователя
21 дек 2019 в 16:05

Так всё мило.
Водителя Ниссан тоже наверное дома ждали. А теперь лежит переломанный. И на встречку он не выезжал