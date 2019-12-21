«Дружили с детского сада»: знакомая о погибших в смертельной аварии на Ордынской трассе

Погибшие в аварии на Ордынской трассе дружили с детского сада. Вечером в эту пятницу, 20 декабря, они возвращались из Карасука, куда ездили к бабушке.
— Они ехали из Карасука в Новосибирск. В Карасуке живёт бабушка Дмитрия, — рассказала знакомая погибших в аварии на Ордынской трассе Сюзанна Атаян. — За рулём был Александр. Дмитрий был пассажиром. Они оба живут в Новосибирске. Уехали в четверг и вчера возвращались.
По её словам, Дмитрий Зенкин всего неделю назад пришёл из армии. С Александром они друзья с детского сада. В день аварии, рассказала девушка, они должны были встретиться с ней. С Дмитрием она разговаривала буквально за 20 минут до смертельного ДТП.
Смертельная авария произошла 20 декабря в 19:30 возле посёлка Ордынское.
— Житель Новосибирской области, управляя автомобилем ВАЗ-21014, в пути следования на 44-м километре при совершении обгона допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате аварии погибли водитель ВАЗа и его 21-летний пассажир.
Водитель «Ниссана» доставлен в больницу с травмами.
Редакция НГС приносит соболезнования родственникам погибших и желает выздоровления пострадавшему в ДТП водителю, который ехал по своей полосе.
Вечером в пятницу, 20 декабря, в Новосибирске столкнулись две машины — несколько человек увезли в больницу.